Calciomercato Roma, scambio con Zaniolo: “La Juve non vuole cederlo”

La Roma sta trattando con i bianconeri la cessione del numero 22 che Allegri vorrebbe avere in questa finestra di calciomercato estivo

La Juventus ha deciso di non voler mollare Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è da gennaio nel mirino dei bianconeri che vorrebbero portarlo a Torino in questa finestra di calciomercato estivo. La trattativa, però, è tutt’altro che semplice. La valutazione che fa Tiago Pinto del giocatore, infatti, non è molto invitate per la Juventus, così come per qualsiasi altra squadra italiana. Sono 60 i milioni che i giallorossi vorrebbero vedere sul piatto per lasciar partire il calciatore che fino ad ora ha segnato 22 reti e fornito 15 assist in 111 partite con questi colori. Se i numeri sembrano bassi, però, bisogna ricordarsi che Nicolò è un classe 1999 ed è approdato alla Roma a 19 anni nell’affare Nainggolan.

Visto comunque il grande talento mostrato dal talentino toscano, tutti i club cono tornati a interessarsi a lui, anche alla luce di quel poco mostrato in questa stagione. L’annata appena conclusa, poi, per Zaniolo è molto importante visto che viene da due infortuni alle ginocchia, con il legamento crociato che lo ha tradito in entrambe le occasioni. In questa stagione, l’ex Inter Primavera è tornato a giocare con continuità e per questo motivo, gli interessati sono tornati ad affacciarsi. La Juve, poi, è tornata alla carica dopo le dichiarazioni di Tiago Pinto post calciomercato invernale, e ora sta studiando l’offerta giusta per convincere il general manager a far partire il calciatore.

Calciomercato Roma, “Mourinho ha scelto lo scambio ma la Juve non vuole cederlo”

Vista l’alta valutazione che la Roma ha di Nicolò Zaniolo, la Juventus sta cercando di trovare il modo giusto per abbassare le pretese del club giallorosso. Per questo motivo, Federico Cherubini, uomo mercato dei bianconeri, sta studiando un offerta con qualche contropartita da inserire per far abbassare il costo del cartellino. Secondo quanto riporta Romeo Agresti, Mourinho ha individuato lo scambio che più lo aggrada, ma i bianconeri non vogliono privarsene. Si tratta di Nicolò Fagioli, che andrebbe comunque aggiunto alla cifra cash per raggiungere la valutazione minima di 50 milioni. Il centrocampista di ritorno dalla Cremonese fa parte dei progetti futuri della Juve, che ha cercato di offrire Arthur.