Calciomercato Roma, accordo da 10 milioni: l’ultimo ostacolo

La Roma ha trovato finalmente l’accordo per portare nella Capitale l’obiettivo di calciomercato tanto richiesto da Mourinho



Qualche settimana fa la Roma ha portato nella Capitale Nemanja Matic. Il trentatrenne, ex centrocampista di Benfica, Chelsea e Manchester United, è stato ufficializzato come nuovo calciatore giallorosso. José Mourinho in persona ha chiesto il suo innesto, visto che da tanto cerca un regista per il suo centrocampo. Lo scorso anno, infatti, tutti i tentativi fatti per gli obiettivi non sono andati a buon fine e nel corso della stagione si è dovuto adattare. Bryan Cristante, Sergio Oliveira e Henrikh Mkhitaryan sono stati provati in quel ruolo, e i tre hanno tamponato bene la situazione. Questa, però, era un adattamento temporaneo e per questo motivo lo Special One ha deciso di prendere qualcuno di ruolo. Al suo fianco, però, vorrebbe vedere qualcuno in grado di donare dinamicità alla manovra.

E proprio questo desiderio dello special One è a un passo dall’essere esaudito, La Roma, infatti, ha raggiunto l’accordo con uno degli obiettivi di calciomercato per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, i giallorossi hanno trovato l’intesa con il calciatore che si unirebbe al club della Capitale fino al 2027. Il suo stipendio, poi, sarebbe di 2 milioni a stagione, abbastanza abbordabile per le tasche dei Friedkin che stanno cercando di ridurre gli sprechi. All’arrivo del mediano, però, c’è ancora un grande ostacolo che non fa sorridere Mourinho, che vorrebbe abbracciare subito il nuovo innesto.

Calciomercato Roma, c’è l’accordo per cinque anni: ultimo ostacolo per il colpo

Si tratta di Davide Frattesi, che è a un passo dal diventare un nuovo calciatore della Roma. Tiago Pinto ha finalmente trovato l’accordo con il suo agente per l’arrivo nella Capitale nelle prossime settimane. Ciò che ferma la trattativa, però sono le richieste del Sassuolo. Il club neroverde sta ancora decidendo il prezzo a cui farebbe partire il calciatore. Rispetto ai giorni scorsi il costo del cartellino si è abbassato ancora, ma Carnevali vuole una contropartita di livello. L’ad del club emiliano, infatti, chiede Christian Volpato, uno dei migliori talenti della Roma Primavera, che non vorrebbe privarsi di lui adesso.