Calciomercato Roma, Di Livio su Ronaldo: “La data del possibile annuncio”

Soldatino ha svelato in diretta quando il fenomeno portoghese dovrebbe arrivare a Roma come grande colpo di calciomercato

In questi giorni a Roma non si fa che parlare di altro. Tra video, messaggi su Whatsapp, sms e note vocali che assicurano come l’amico del cugino del barbiere del pilota che al mercato mio padre comprò sia venuto a conoscenza dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese sembra essere uno degli obiettivi di calciomercato giallorosso con i tifosi che si sono fatti prendere dall’eccitazione per la possibilità di vedere CR7 a Trigoria. Ad accendere le speranze dei giallorossi era stato Caressa che aveva detto come i Friedkin avrebbero fatto un buon colpo per continuare con la strategia di visibilità della squadra. La spiegazione, però, non è bastata. In molti, infatti, hanno preso le sue parole come un indizio sull’arrivo di Cristiano.

In questi giorni, poi, si sono susseguiti i sopracitati messaggi che sono stati “inoltrati molte volte” su Whatsapp. Tra un’indiscrezione e l’altra a fare chiarezza ci ha pensato Angelo Di Livio. Soldatino, che ha giocato con le giovanili della Roma e poi in Prima Squadra fino al 1985. Dopo alcuni prestiti, prima degli anni 2000 è arrivato alla Juventus per poi finire la sua carriera con la Fiorentina. Ora, DI Livio è un giornalista e opinionista e proprio della situazione CR7 ha parlato in diretta a Retesport. Ai microfoni dell’emittente, durante il programma 1927 diretto da Paolo Paganini, ha spiegato alcuni retroscena riguardo la fuga di notizie sull’affare.

Calciomercato Roma, Di Livio “Ecco la data del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo”

Ai microfoni della radio, Di Livio ha confessato di essere stato lui ad aver passato la notizia a Laura Barth, che aveva dato la notizia della presentazione di Cristiano Ronaldo oggi 29 giugno. Dopo aver difeso la giornalista della Rai ha continuato assicurando di come una fonte fidata gli abbia rivelato l’arrivo del portoghese. Il 7 luglio, infatti, ci sarà l’esposizione della Conference League allo stadio per far continuare a vivere le emozioni della vittoria della coppa ai tifosi. Proprio in quel giorno, poi, dovrebbe avvenire il colpo di mercato con la presentazione di CR7 al popolo giallorosso.