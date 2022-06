Calciomercato Roma, è fatta per Celik: la data dell’arrivo

La Roma ha trovato l’intesa con il club per l’arrivo del calciatore in questa finestra di calciomercato. Mourinho può esultare

La Roma continua a muoversi molto velocemente in questa sessione di calciomercato estivo. Il general manager dell’area sportiva Tiago Pinto ha trovato l’accordo con giocatore e società per portare a Roma il terzo colpo. Il primo, infatti, è stato quello di Nemanja Matic, centrocampista serbo ex Manchester United che ha lasciato i Red Devils a parametro zero. Il trentatreenne è arrivato per richiesta diretta di José Mourinho, che ha lavorato con lui in diverse occasioni: una al Chelsea e una nella sua ex squadra. I due si conoscono molto bene, quindi e il portoghese cercherà sfruttare al meglio questa intesa per migliorare la manovra, visto che Nemanja si occuperà di dover smistare i palloni davanti la difesa.

Il secondo acquisto, invece, aveva fatto perdere un po’ le sue tracce. Si tratta di Mile Svilar, che aveva svolto le visite mediche mesi fa e sembrava destinato a diventare un nuovo calciatore della Roma dopo pochi giorni. Solo oggi, invece, è trapelata la notizia del suo arrivo nella Capitale previsto per domani. Il portiere serbo dovrebbe atterrare nella Città Eterna alle 9.30 di mattina. Il terzo colpo, invece, è destinato ad arrivare nei prossimi giorni visto che la Roma ha trovato l’accordo sia con il club detentore del cartellino, sia con il giocatore che diventerebbe un nuovo innesto per Mourinho.

Calciomercato Roma, fatta per Celik: la data prevista per l’arrivo

Si tratta di Zeki Celik. il terzino destro del Lille che lo Special One vorrebbe portare nella Capitale per far rifiatare Rick Karsdorp. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con i francesi per 7 milioni di euro con i transalpini che mantengono il 15% sulla futura rivendita. Il turco, poi, firmerà un accordo con i giallorossi di quattro anni. Il giorno dell’arrivo previsto è per lunedì, quando il venticinquenne potrebbe sbarcare a Roma e mettere la sigla sul contratto che lo farà diventare a tutti gli effetti il vice Karsdorp.