Calciomercato Roma, via libera Pinto: accordo ufficiale

C’è il semaforo verde per il general manager della Roma che ora può accelerare visto l’arrivo del sostituto in questo calciomercato

Finalmente arriva il via libera con Tiago Pinto che può accelerare per cercare di portare a casa il nuovo innesto di queste ore che precedono l’inizio ufficiale del calciomercato. In questi giorni, il general manager sta lavorando sodo per donare a Mourinho i profili che chiede per migliorare la rosa. Nel corso della stagione, infatti, lo Special One ha individuato diverse lacune nella squadra e in queste settimane ha intenzione di porre rimedio. A Tiago Pinto, intanto è arrivata la lista dei profili più apprezzati dal tecnico portoghese, che ha ottenuto anche il suo primo innesto. Si tratta di Nemanja Matic, gigante serbo che servirà per rinforzare il centrocampo giallorosso. Il trentatreenne arriva a zero dal Manchester United e svolgerà il ruolo del regista, tanto chiesto già dalla scorsa estate.

Domani mattina, poi, Mourinho potrà abbracciare il secondo acquisto di questa finestra estiva. A Fiumicino, infatti, arriva Mile Svilar, portiere serbo nato nel 1999 che ha stregato José all’età di 18 anni. Anche lui arriva a parametro zero dal Benfica, che non è riuscito a trattenere l’estremo difensore che prenderà il posto di Daniel Fuzato, ceduto all’UD Ibiza. Oltre a questi due, Mourinho vorrebbe avere qualche altro innesto nella squadra. Il primo è a centrocampo per affiancare l’ex Manchester United che dall’alto dei suoi 194 centimetri non è più un velocista. Oltre a questo, poi, il tecnico della Roma vorrebbe ricevere dal calciomercato un sostituto per Karsdorp, che ha giocato tutte le gare quest’anno.

Calciomercato Roma, il Lille ufficializza il nuovo terzino destro

Proprio per far rifiatare l’olandese, Tiago Pinto ha messo gli occhi su Zeki Celik, terzino destro del Lille. Il braccio di ferro con il club francese, però, dura da diverso tempo con il turco che non è ancora arrivato nella Capitale nonostante sembri ci sia già l’accordo col giocatore. A dare un assist a Pinto per questa trattativa ci ha pensato proprio il Lille che oggi ha ufficializzato Akim Zedadka. Esterno difensivo del Clermont Foot. Il ventisettenne potrebbe prendere il posto di Celik, che ora potrebbe partire più facilmente per raggiungere la Capitale.