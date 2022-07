Calciomercato Roma, chi si rivede: offerto a Pinto

Il calciatore può tornare a vestire la maglia della Roma in questa finestra di calciomercato, dopo lo sgambetto fatto dal club di Serie A

Oggi comincia ufficialmente il calciomercato a Rimini. Sulla riviera romagnola, tra un bagno di sole di qualche turista tedesco e un gelato consumato più dal sole che da qualche bambino con le mani impiastrate, i dirigenti del calcio italiano stanno organizzando come saranno le squadre di Serie A della prossima stagione. Già ieri, al Grand Hotel si sono riuniti Tiago Pinto, Carnevali, Massara e via dicendo per discutere di affari. Il general manager della Roma, infatti, ha avuto un lungo colloquio con il ds del Milan per preparare qualche trattativa interessante. Oltre che con lui, poi, l’ad del Sassuolo è stato una delle persone più attese dal gm portoghese, che vuole portare a Roma Davide Frattesi.

Il centrocampista romano è ad oggi l’obiettivo principale delle strategie dei giallorossi che vogliono migliorare il centrocampo. L’arrivo di Nemanja Matic, infatti, non basta a fronte di tutte le cessioni che verranno fatte in quel reparto. Sono diversi, infatti, i giocatori che giocano nella linea mediana che dovrebbero lasciare Trigoria in questa estate. Il primo indiziato è Jordan Veretout, seguito da Diawara e Darboe. vista le penuria di interpreti in quei ruoli, Mourinho vuole tutelarsi e prendere un titolare che sappia dare dinamicità alla manovra, con Matic che si occuperà di smistare i palloni e dettare i ritmi di gioco. Oltre alla linea mediana, però, José vuole puntellare anche l’attacco, dove secondo lui c’è bisogno di un rinforzo.

Calciomercato Roma, offerto l’attaccante esterno a Pinto

Un profilo che piace molto è quello di Guedes, ma in queste ore, secondo il Corriere dello Sport, è arrivata la proposta di un club che ha offerto un calciatore a Tiago Pinto. Si tratta di una vecchia conoscenza della Roma, ovvero Matteo Politano, attaccante del Napoli che negli anni passati era stato vicino a tornare a Trigoria. Il calciatore, infatti, sarebbe dovuto diventare un attaccante giallorosso in passato, quando giocava all’Inter. I giallorossi quel periodo avevano proposto uno scambio ai nerazzurri: Spinazzola per Politano. Mentre Matteo aveva passato le visite mediche e già posato con la sciarpa, Leonardo non aveva passato le visite mediche, con il club milanese che lo aveva bollato come infortunato, nonostante stesse bene. Fortunatamente quell’episodio fu la scintilla che permise a Spinazzola di diventare il talento che tutti conosciamo.