Calciomercato Roma, UFFICIALE: addio definitivo

Il club di Serie A ha ufficializzato l’arrivo del giocatore della Roma ceduto da Tiago Pinto in questa finestra di calciomercato estivo

Una nuova cessione per la Roma di Tiago Pinto che si sta muovendo molto bene in quest’inizio di finestra di calciomercato invernale. La sera del 30 giugno, infatti, c’è stata la cerimonia di inaugurazione del via ufficiale alle trattative. La Roma in queste settimane si è dimostrata una delle squadre più attive avendo già ufficializzato due colpi di mercato e diverse cessioni. A essere approdati nella Capitale sono stati Nemanja Matic e Mile Svilar. Il primo è un centrocampista che dovrà migliorare la linea mediana dei giallorossi. Già la scorsa stagione, José Mourinho chiedeva la mercato un regista che fosse in grado di gestire i ritmi e i tempi di gioco. I tentativi dell’estate passata, però, non sono andati a buon fine e solo in questa finestra di mercato le richieste del portoghese sono state accontentate.

Oltre a lui, poi, è arrivato Mile Svilar, portiere classe 1999 in arrivo dal Benfica. Come il suo connazionale, arriva a parametro zero dopo che il contratto con il club di Lisbona non è stato rinnovato. Nonostante le visite mediche siano state fatte a marzo, solo ieri il portiere è sbarcato a Fiumicino per cominciare la sua avventura nella Capitale. Oltre a loro due ci sono diversi colpi che sono vicini alla fumata bianca, la stessa che è arrivata per alcune cessioni. Ad aver lasciato Trigoria sono stati Alessandro Florenzi, Daniel Fuzato, Bryan Reynolds e anche Davide Santon. Il primo è stato riscattato dal Milan dopo il prestito di questa stagione. Il secondo, invece, è andato a titolo definitivo all’UD Ibiza. Lo statunitense è stato girato in prestito al Westerlo, mentre l’ex Inter è ora svincolato.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale per la cessione

Oggi, infine, è stata ufficializzata un’altra cessione. Con un comunicato sul proprio sito, la Cremonese ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo Tommaso Milanese dalla Roma. Il centrocampista della Primavera, che la scorsa giornata è stato girato in prestito all’Alessandria, ora giocherà con il club neopromosso in Serie A. Il classe 2002 aveva esordito in giallorosso in Europa League lo scorso anno contro il Cluj e contro il CSKA Sofia.