Calciomercato Roma, Tiago Pinto vede spuntare un nuovo ostacolo da 50 milioni di euro. L’affare è in dirittura d’arrivo, in Francia ne sono certi

La Roma ha presentato questo pomeriggio in conferenza stampa Nemanja Matic. L’esperto centrocampista serbo arriva a parametro zero dal Manchester United e ritroverà Josè Mourinho in panchina dopo l’esperienza in Premier League. Tutto fatto anche per l’acquisto del terzino turco, ormai ex Lille, Zeki Celik che va a colmare il vuoto lasciato da Maitland-Niles come alternativa a Karsdorp. Sempre dalla Francia arriva invece la notizia che può complicare ulteriormente una trattativa intensa in Serie A. L’affare da 50 milioni presenta un nuovo ostacolo per Tiago Pinto.

Manca soltanto un giorno al raduno di Trigoria per il ritiro pre stagionale. Sono tre i volti nuovi per Josè Mourinho, Svilar come vice Rui Patricio, Matic per la mediana e Celik per la corsia di destra. Pinto ha colmato il vuoto sulla fascia lasciato libero da Maitland-Niles, tornato all’Arsenal dopo sei mesi di prestito. Mentre gli affari decollano in Europa c’è una trattativa che non ha ancora visto la fumata bianca nel campionato italiano. La notizia che giunge dalla Francia potrebbe ulteriormente complicare le cose per il general manager giallorosso. L’affare da 50 milioni di euro è pronto alla chiusura, l’effetto domino si può ripercuotere sulla trattativa per il ritorno a centrocampo.

Calciomercato Roma, altro ostacolo per Pinto: affare fatto per 50 milioni

Nuovo ostacolo sulla strada che porta al ritorno a Trigoria di Davide Frattesi. L’intoppo può arrivare dalla Ligue 1, dove il PSG è pronto al colpo Scamacca in attacco. Secondo quanto riportato da Le Parisien, in settimana è prevista la fumata bianca decisiva per il futuro della punta, anche lui ex Primavera giallorosso al pari del centrocampista. Sul piatto i parigini sono intenzionati a mettere 50 milioni di euro, questo aspetto può presentare nuovi ostacoli per Pinto. Il Sassuolo infatti, per voce di Giovanni Carnevali, ha più volte ribadito di non voler cedere tutti i suoi gioielli, ma non solo. Con i 50 milioni per la punta in tasca difficilmente la società emiliana verrà incontro all’offerta economica fatta dalla Roma e distante dai 30 milioni di euro chiesti proprio per Frattesi