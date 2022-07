Calciomercato Roma, smentita immediata Sky

Calciomercato Roma, netta e immediata la smentita giunta in questi minuti da Sky Sport. Ecco come stanno davvero le cose.

La giornata odierna, ormai prossima alla conclusione, ha regalato non poche novità al mondo giallorosso e non solo. Come annunciato dallo stesso Pinto, il mercato è iniziato da pochissimo. Ciononostante, nella Capitale sono già arrivati tre giocatori, tra cui, in ultimo, quel Celik del Lille il cui annuncio è previsto nelle prossime ore e che si è distinto per un’autentica toccata e fuga, come raccontatovi.

Tante, come dicevamo, le notizie di giornata che lasciano intendere come si stia entrando nella fase più calda della campagna acquisti, complice un campionato che quest’anno inizierà con un importante anticipo e che, ancor più del passato, porterà dirigenti e società ad accelerare i tempi per le trattative che consegnino ai rispettivi mister i giusti giocatori.

Calciomercato Roma, smentita ufficiale Sky Sport su Isco

La vera e propria bomba della serata ha interessato l’uomo mercato per eccellenza in casa Roma, Nicolò Zaniolo. Secondo le ultime voci il 22 sarebbe prossimo al passaggio alla Juventus e, anche alla luce dell’annuncio sulle possibili visite mediche in settimana, sembrerebbe essere passata in secondo piano una vicenda di non trascurabile importanza e di cui detto oggi.

A pochi giorni dall’uscite definitiva di Mkhitaryan, passato a parametro zero all’Inter, a Trigoria sembravano essersi distinti per uno sprint importante per Isco Alcaron, free-agent dopo essere andato in scadenza con il Real Madrid. Secondo l’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, non ci sono conferme rispetto a quanto giunto dalla Spagna in giornata e non risultano sprint su tale fronte, a differenza di quanto circolato fino a qualche ora fa.