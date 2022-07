Calciomercato Roma, Zaniolo-Juve: “Stanno chiudendo”

L’attaccante della Roma è da tempo al centro delle vicende di calciomercato con i bianconeri che non lo mollano e vogliono portarlo a Torino

Nicolò Zaniolo sta vivendo una delle estati più calde di sempre. Complice anche il riscaldamento globale che non dà tregua a nessuno, le temperature hanno raggiunto picchi altissimi a causa dell’interesse della Juventus che da gennaio ha messo gli occhi sull’attaccante della Roma. Il numero 22, infatti, è finito nelle mire dei bianconeri che sono tornati all’attacco in seguito alle dichiarazioni di Tiago Pinto dopo la conferenza stampa post mercato invernale. In quell’occasione, il gm aveva annunciato che nessuno può conoscere il futuro del ragazzo. Questo ha dato il via alle voci, ma soprattutto ha riacceso la fiamma del desiderio di Cherubini, uomo mercato della Juve.

Dopo aver lasciato perdere il calciatore per un po’ di tempo, la Juve è tornata alla carica per cercare di portare in Piemonte il talento giallorosso. Negli scorsi mesi sono state presentate nell’ufficio di Tiago Pinto le offerte più disparate. Nelle prime, la Juventus ha un po’ tastato il terreno presentando offerte che avevano una parte di cash molto ridotta, ma compensata dalle contropartite. Pinto, infatti, avrebbe potuto scegliere uno tra McKennie, Arthur e Moise Kean. Questi tre profili, però, non hanno mai convinto i giallorossi che hanno sempre chiesto solo liquidi. Ora, dopo diversi mesi di trattative, la Juventus si è decisa a scendere alle condizioni del general manager dell’area sportiva romanista. Le nuove offerte, infatti, dovrebbero prevedere solo cash.

Calciomercato Roma, “Ecco quando vogliono chiudere l’affare”

La richiesta della Roma è di circa 60 milioni, cifra che la Juve non vuole raggiungere. La loro offerta, però, sembra essere leggermente inferiore di quella che Pinto vuole ottenere. Secondo quanto riporta Dario Pellegrini, infine, le due parti vogliono chiudere l’affare al più presto e indica la data. Tra oggi e domani, infatti, si terranno i raduni delle due squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Al termine della prossima settimana, poi, ci saranno i ritiri delle due squadre e proprio prima di quel giorno Roma e Juve vogliono concludere la trattativa.