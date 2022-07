Calciomercato Roma, Isco ha deciso: la risposta a Mou

Calciomercato Roma, in Spagna non hanno alcun dubbio. Isco ha preso una decisione dopo l’offerta della Roma, ecco la risposta a Mourinho.

La Roma ha iniziato poche ore fa la nuova stagione. Al via il raduno in quel di Trigoria, tanti i tifosi ad aspettare i propri beniamini per selfie ed autografi. Tra le facce nuove della seconda stagione a guida Josè Mourinho, c’è Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, che si è presentato ieri in conferenza stampa, ha esaltato il fattore Special One nella sua scelta di lasciare la Premier League. Il mediano è arrivato a parametro zero e con la stessa formula Mou, tramite Jorge Mendes, ha tentato anche lo svincolato Isco. Lo spagnolo è rimasto senza contratto dopo la scadenza con il Real Madrid, ora ha preso una decisione chiara circa il suo futuro imminente.

Matic arriva per dare esperienza e caratura internazionale alla zona nevralgica del campo. Il centrocampo giallorosso, sempre con la formula dell’addio a parametro zero, è rimasto invece orfano di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno ha sposato il progetto dell’Inter, ora Mourinho sta cercando un sostituto di livello da impiegare nel ruolo di interno di centrocampo. Se la pista più calda in Serie A porta a guardare al ritorno a Trigoria di Davide Frattesi, che avrebbe fatto carte false per essere presente già oggi, era stata recapitata un’offerta anche allo spagnolo Isco. L’ex Real Madrid, assistito da Jorge Mendes, avrebbe sciolto le riserve e preso una decisione definitiva.

Calciomercato Roma, Isco ha deciso: no alla proposta giallorossa

Nei giorni scorsi si era riaccesa la pista che portava a guardare al trentenne centrocampista spagnolo. Ora, secondo quanto rilanciato da As, Isco ha preso una decisione. Declinata l’offerta di un’avventura all’ombra del Colosseo, secondo il portale sportivo spagnolo, l’ex Blancos ha altri progetti in mente. Isco premerebbe infatti per una permanenza in Liga, si parla di un doppio interesse da Siviglia per lui, con i biancorossi ed il Betis pronte a duellare. In alternativa la soluzione sarebbe in Premier League, in un club che gli permetta di giocare la Champions League.