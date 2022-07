Calciomercato Roma, nuova ipotesi di scambio per Nicolò Zaniolo da parte della Juventus. La chiave di volta sarebbe Juan Cuadrado.

Non si spengono i radar juventini sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma infiamma il calciomercato estivo, con la trattativa che lo vedrebbe presto raggiungere la Juventus di Max Allegri. Quest’oggi Zaniolo, al pari dei compagni di squadra, ha raggiunto Trigoria per il primo giorno del raduno pre-stagionale. All’uscita del centro sportivo il numero 22 si è intrattenuto con i tifosi, senza rilasciare alcun commento sul suo possibile passaggio alla Juventus. Spunta fuori una nuova ipotesi che vedrebbe il colombiano Juan Cuadrado vera e propria “chiave di volta” per arrivare al fantasista offensivo della Roma.

Una nuova ipotesi di scambio si fa largo sull’asse Roma-Torino. La Juventus sta premendo sull’acceleratore per strappare Nicolò Zaniolo alla Roma. La squadra bianconera è da tempo sulle tracce del numero 22 giallorosso, ora la strada che vedrebbe Zaniolo vestire in bianconero nella prossima stagione sembra essersi decisamente surriscaldata. La richiesta economica della Roma è quella di una cifra che sfiori i 60 milioni di euro, mentre la Juventus sta studiando diverse formule per strappare il sì ai giallorossi. Ora spunta la suggestione Juan Cuadrado, secondo quanto scritto dal giornalista Luca Momblano su Twitter, il colombiano potrebbe essere il nome della svolta.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Juventus: “Cuadrado chiave di volta”

Momblano su Twitter non ha dubbi, il colombiano può rappresentare una svolta nella trattativa. Ecco quanto scritto dal cronista che segue le vicende bianconere: “La Juve chiede ufficialmente Molina all’Udinese e trova in Cuadrado, in possibile direzione Roma, la possibile chiave di volta nell’architettura finale dell’operazione Zaniolo. Con Arthur sullo sfondo.” Insomma l’inserimento del colombiano, con l’effetto domino generato da Molina dell’Udinese, potrebbe sbloccare l’operazione Zaniolo. Resta da capire, oltre al cartellino del 34enne sudamericano, quanto cash la Juventus sia disposta a mettere sul piatto. La suggestione Zaniolo non si placa in casa Juve e spunta l’inserimento di Juan Cuadrado per convincere la Roma e strappare il sì.