Calciomercato Roma, intreccio a sorpresa con Miralem Pjanic ed effetto domino immediato. Josè Mourinho è pronto ad approfittare del via libera

La stagione della Roma è iniziata ufficialmente a Trigoria due giorni fa. La squadra giallorossa si è ritrovata agli ordini di Josè Mourinho, tra pochi giorni la partenza per il Portogallo, destinazione Algarve. In terra lusitana i giallorossi svolgeranno la seconda parte della preparazione estiva, mentre tante attenzioni si rivolgono con insistenza al calciomercato estivo. Attenzione massima all’operato di Tiago Pinto, che ha perfezionato finora tre nuovi acquisti per il connazionale in panchina.

L’ultimo acquisto in ordine cronologico è stato quello del terzino turco, Zeki Celik. Il laterale è stato prelevato dal Lille, andrà a puntellare la corsia destra in compagnia di Rick Karsdorp. Mentre a centrocampo Tiago Pinto non ha ancora sbrogliato la matassa per quel che riguarda il ritorno i ncasa giallorossa di Davide Frattesi. Ancora una volta il Sassuolo si mostra osso duro in fase di trattativa ed il dirigente ex Benfica non ha trovato ancora modo di abbassare le pretese economiche del club emiliano. Ecco perchè, con il ritorno di Frattesi in stand-by, sono tornate in auge diverse piste per il centrocampo della Roma, con una che porta dritto a guardare in Ligue 1.

Calciomercato Roma, effetto domino Pjanic: via libera Mourinho

Uno dei nomi che può tornare prepotentemente di moda per il centrocampo di Mourinho è quello di Houssem Aouar, centrocampista del Lione. E spunta l’intreccio con Miralen Pjanic, con un vero e proprio effetto domino che liberebbe Aouar. Il bosniaco è infatti sul piede d’addio in casa Barcellona, complice anche l’ingaggio di Kessiè a zero dal Milan. Per Pjanic si profila un ritorno a casa, non a Roma ma proprio al Lione dove esplose il talento del centrocampista est europeo. Secondo quanto rilanciato dal giornalista Gerard Romero, sulla trasmissione Twich “Jijantes”, l’OL sta provando a riportare Pjanic in Ligue 1. Questo ritorno potrebbe scatenare l’effetto domino immediato per liberare Aouar per il nuovo centrocampo della Roma.