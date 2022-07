Calciomercato Roma, spunta l’incontro finale per il fatidico sì. Scende in campo l’agente che fissa l’appuntamento per la svolta decisiva.

Sono giorni di fermento in casa giallorossa, mentre la preparazione pre-stagionale prosegue a Trigoria. Tante attenzioni sono riversate sull’operato di Tiago Pinto, a lui la missione di aumentare la qualità della rosa giallorossa. Il general manager sta lavorando senza sosta su entrambi i fronti del calciomercato e su tutti i ruoli del campo. A partire dall’estremo difensore, che ha visto avvicendarsi Fuzato – che è volato in Spagna- con Svilar giunto a zero dal Benfica come secondo di ruolo. Ora si preme sull’acceleratore per quello che potrebbe essere il primo rinforzo offensivo del calciomercato estivo, ecco l’incontro per la svolta finale.

Finora Josè Mourinho ha visto l’ingresso di tre rinforzi nella sessione estiva di calciomercato. Già detto di Svilar come nuovo vice Rui Patricio, prima di lui firmò Nemanja Matic, a parametro zero dal Manchester United. L’ultimo acquisto ad esser stato ufficializzato è quello del terzino turco Celik, che bene ha fatto in Francia con la maglia del Lille. Solo nel settore offensivo regna la calma apparente al momento, ma l’annuncio giunto poco fa su Twitter potrebbe aprire le porte al nuovo ingresso nell’attacco della Roma.

Calciomercato Roma, incontro finale per il sì: si muove l’agente

Secondo quanto scritto da John Solano su Twitter, si è arrivati ad un punto di svolta per l’affare Ola Solbakken. L’attaccante norvegese impressionò tutti nella bruttissima sconfitta patita dalla Roma sul campo del Bodo-Glimt. I giallorossi presero informazione per primi sul ragazzo classe 1998, ma nelle ultime settimane si era fatto sotto anche il Napoli di Luciano Spalletti. Ora, secondo quanto riportato dal giornalista di Roma Press, l’agente del calciatore sta premendo con il club scandinavo per liberare subito il ragazzo. L’offerta che verrà messa sul tavolo del Bodo sarà quella della Roma, la svolta ora potrebbe essere davvero imminente. In tre stagioni con il Bodo Solbakken ha vinto due titoli nazionali, mettendo insieme 72 presenze e 17 reti complessive.