Calciomercato Roma, si offre a Pinto: servono 30 milioni

Il calciatore si è offerto direttamente al general manager della Roma che sta valutando tutte le opzioni per un gran colpo di calciomercato

In questi primi giorni di calciomercato Tiago Pinto si sta muovendo freneticamente da un fronte all’altro per preparare al meglio la Roma del futuro. Il general manager, infatti, da una parte sta preparando le cessioni, mentre dall’altra sta studiando quale sia il migliore acquisto da fare. Il bilancio, infatti, rappresenta uno degli ostacoli più duri da dover affrontare per l’ex Benfica, che fino ad ora è riuscito a ufficializzare ben tre colpi arrivati a fronte di un piccolo esborso. Fino ad ora, il portoghese ha speso solo 7 milioni per prendere tre calciatori. Il primo è Nemanja Matic, arrivato a parametro zero dal Manchester United. Il secondo è Mile Svilar, arrivato anche lui con il contratto scaduto. Infine, C’è Zeki Celik, unico per cui è stato necessario spendere la cifra citata.

Tre colpi mirati che sono arrivati per rinforzare i reparti di José Mourinho, che vorrebbe avere qualche altro giocatore in più. Quello in cima alla lista si chiama Paulo Dybala, che ha fornito un assist proprio al tecnico della Roma. Oltre a lui, però ci sono anche diversi nomi, soprattutto per l’attacco. In questa stagione, la maggior parte dei gol sono arrivati grazie a Tammy Abraham che in tutte le competizioni ha segnato ben 27 reti. Oltre a lui, però, i suoi compagni di squadra non sono arrivati in doppia cifra, con solo Lorenzo Pellegrini che ci si è avvicinato, Per migliorare le bocche di fuoco, però, in queste ore è arrivata sulla scrivania di Pinto la lettera di un calciatore che si è proposto alla Roma.

Calciomercato Roma, offerto a Pinto: colpo da 30 milioni

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, gli agenti di Zaha hanno offerto il calciatore a Tiago Pinto. Classe 1992 e 14 gol in Premier League la scorsa stagione, Wilfried è un grande talento del campionato inglese, ma il suo contratto con il Crystal Palace scade nel ’23 e ora sta cercando una nuova casa. Per questo, il suo entourage ha bussato alla porta della Roma, che dovrà sborsare circa 30 milioni per prenderlo. Una cifra abbastanza importante per il giocatore che, però, è un abile esterno d’attacco, al quarto posto per dribbling completati in Premier League.