Calciomercato Roma, piovono conferme sul doppio colpo in attacco. Felix più cash sul piatto per la rivoluzione offensiva

Tra pochissimo la Roma scenderà in campo per il primo impegno amichevole della stagione. In una Trigoria blindata dagli sguardi esterni la squadra giallorossa affronterà il Trastevere, club militante in Serie D. Mentre prosegue il lavoro sul campo però tante attenzioni si riversano sul fronte del calciomercato estivo. Giunge una nuova conferma sul possibile ribaltone nell’attacco giallorosso, sul piatto il giovane Felix più cash, ecco tutti i dettagli riportati dal quotidiano La Repubblica.

Piovono conferme sul possibile doppio ribaltone nell’attacco giallorosso. Finora la casella dei nuovi arrivi conta tre operazioni in entrata per Tiago Pinto, nessuna di esse in attacco. Mentre il grosso della futura strategia di mercato dipenderà per forza di cose dal destino di Nicolò Zaniolo spunta una conferma importante per quel che riguarda un doppio colpaccio nel settore offensivo della rosa giallorossa. Finora Tiago Pinto ha trovato tre nuovi rinforzi, consegnati a Mourinho in tempo per il ritiro pre-stagionale. Nessuno di questi però riguarda l’attacco, ma la svolta potrebbe essere dietro l’angolo.

Calciomercato Roma, doppio colpo in attacco: Felix più cash

Secondo quanto rilanciato dal quotidiano italiano la Roma sta infatti intensificando i contatti con il Crystal Palace per Wilfried Zaha. Secondo l’edizione on-line del portale d’informazione La Repubblica sarebbe stato proprio Mourinho a spingere Pinto al sondaggio esplorativo per l’attaccante ivoriano. Per il 30enne in forza al Palace i giallorossi sarebbero pronti ad offrire il cartellino di Felix Afena-Gyan più 15 milioni cash. L’operazione è fattibile secondo il quotidiano e l’arrivo del fantasista offensivo dalla Premier non ostacolerebbe in alcun modo la suggestione che porta a guardare al profilo di Paulo Dybala, ancora libero a parametro zero dopo il divorzio dalla Juventus.