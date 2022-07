Calciomercato Roma, nuova indiscrezione sulla suggestione Paulo Dybala per la squadra giallorossa. Radio Radio sgancia la bomba.

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere un rebus dopo l’addio alla Juventus a parametro zero. Quello che sembrava un sogno, l’approdo della Joya agli ordini di Josè Mourinho, ora sta diventando una suggestione concreta. Radio Radio sgancia una vera e propria bomba, che rivela il pressing di Tiago Pinto per strappare il sì alla punta argentina. C’è stato l’incontro tra il general manager e l’entourage di Dybala, ecco tutti i dettagli.

Il nome di Paulo Dybala continua ad infiammare il calciomercato estivo. Manca quasi un mese dal via ufficiale della nuova Serie A e l’attaccante argentino è ancora senza contratto. Mentre la Juventus lo ha dimenticato in fretta, ingaggiato Di Maria per la squadra di Max Allegri, l’Inter sembra aver mollato al momento la presa. Infatti, come rilanciato quest’oggi da La Repubblica, si riaffaccia l’ipotesi Roma per il futuro della Joya. Ora la tesi del quotidiano trova una pesante conferma, ecco quanto rilanciato da Ilario Di Giovambattista, voce di Radio Radio.

Calciomercato Roma, Radio Radio: “Incontro per Dybala”

Secondo quanto rilanciato dallo speaker radiofonico su Twitter nella giornata di ieri Pinto avrebbe incontrato l’entourage di Paulo Dybala a Torino. Finora era emerso un summit per una doppia uscita in casa giallorossa, ma a quanto pare il portoghese continua a lavorare sottotraccia per il sogno Dybala a parametro zero. La Roma ora sembra la pista più calda, e lo stesso calciatore argentino avrebbe abbassato le proprie richieste economiche per trovare il prima possibile un nuovo club.