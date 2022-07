Calciomercato Roma, nuova pista e sfida serrata al Milan per il colpo in attacco: servono 35 milioni di euro. Ecco l’ultima indiscrezione

La notizia rimbalza dalla Spagna e presenta una nuova pista offensiva in casa giallorossa. La Roma domani mattina partirà per il Portogallo, destinazione Algarve. Nella terra di Mourinho e Tiago Pinto la compagine giallorossa svolgerà la seconda fase della preparazione estiva. Quest’oggi a Trigoria si è rivisto il gruppo al gran completo, sono tornati anche tutti i nazionali agli ordini di Josè Mourinho. In parallelo si infiamma il calciomercato estivo, con una nuova pista in Spagna che vede Tiago Pinto sfidare i Campioni d’Italia del Milan.

Finora la Roma ha completato tre operazioni in entrata, nessuna di queste però riguarda il settore offensivo. La missione di Tiago Pinto è divisa sul fronte delle cessioni e quello delle nuove entrate. Ed al momento nell’attacco giallorosso c’è un discreto traffico, complice anche il ritorno di Justin Kluivert dal prestito al Nizza. Ma tante sorprese potrebbero coinvolgere l’intero arco offensivo della Roma, ovviamente l’ago della bilancia in sede di calciomercato è legato al futuro di Nicolò Zaniolo, ma non solo. Detto dell’ala olandese, non riscattata dal club francese, in bilico rimane anche la permanenza di Carles Perez.

Calciomercato Roma, gol e assist per Mou: sfida da 35 milioni col Milan

Con diversi giocatori al passo d’addio parte anche il toto-nomi per gli eventuali sostituti. Se dalla Spagna il nome più caldo è sempre stato quello di Guedes, in forza al Valencia, ora c’è una nuova pista riportata dal sito GOAL.com . Secondo quanto scritto dal portale d’informazione calcistica la Roma si è iscritta alla corsa per Nabil Fekir, fantasista offensivo classe 1993 in forza al Betis Siviglia. Impiegabile in quasi tutti i settori d’attacco, fa del dribbling e della velocità le sue armi migliori. Sulle tracce dell’ex Lione è segnalato anche il Milan di Stefano Pioli, a caccia di rinforzi sulla trequarti. La richiesta economica del club andaluso sarebbe già stata fissata a 35 milioni di euro.