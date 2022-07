Calciomercato Roma, fumata nera e assist da 15 milioni

Calciomercato Roma, Pinto continua la sua caccia al tesoretto da reinvestire in entrata. Nuova opportunità in Premier dopo la fumata nera

La preparazione estiva in casa giallorossa prosegue a Trigoria, in attesa della partenza di domani per il Portogallo. Quest’oggi Josè Mourinho ha ritrovato il gruppo al gran completo, reintegrati anche i nazionali alla vigilia della partenza per l’Algarve. Parallelamente al ritiro pre-stagionale si accendono i riflettori sull’operato di Tiago Pinto, il general manager ha finora chiuso tre operazioni in entrata in questa sessione estiva. Il fronte della campagna acquisti è strettamente legato a quello delle cessioni e spunta un nuova conferma in Inghilterra, affare possibile con l’effetto domino per Pinto.

Una nuova svolta in uscita potrebbe riaccendersi in casa giallorossa. Josè Mourinho ha iniziato a lavorare con la squadra in vista della nuova stagione ma il calciomercato estivo potrebbe mutare profondamente la rosa giallorossa. Il destino di diversi calciatori continua ad essere un rebus, non solo la questione legata a Nicolò Zaniolo infiamma le trattative in uscita in casa Roma. Si riaccende una nuova pista in uscita nel settore offensivo, l’effetto domino in Premier ribalta le trattative anche in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, fumata nera ed effetto domino: 15 milioni

Riflettori puntati su Justin Kluivert, rientrato a Trigoria dal prestito al Nizza in Ligue 1. Josè Mourinho lo ha aggregato alla prima squadra ma il suo futuro resta ancora da decifrare. A fare chiarezza si prova la BBC, che conferma l’interesse del West Ham nei confronti dell’esterno offensivo olandese. Secondo quanto riportato dall’autorevole fonte d’informazione britannica, il club londinese avrebbe scelto di tornare alla carica per l’assalto al figlio d’arte ex Lipsia. Fondamentale la fumata nera tra West Ham e Villarreal per il passaggio dell’ala Arnaut Danjuma al club inglese. Gli Hammers avrebbero deciso di virare con forza proprio su Justin Kluivert, per il quale cartellino la Roma è intenzionata a chiedere 15 milioni di euro.