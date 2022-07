Calciomercato Roma, lungimiranza Totti: clausola obbligatoria

La Roma sta pensando di inserire una clausola in caso il talento giallorosso venga ceduto in questa finestra di calciomercato

La Roma si sta preparando a Trigoria in vista dell’inizio del ritiro in Portogallo. A partire da domani, i giallorossi saranno ad Algarve per allenarsi e per costruire la stagione 2022/2023. In questi giorni si sta concludendo il raduno di Trigoria, con i calciatori che stanno raggiungendo in questi minuti il centro sportivo Fulvio Bernardini. In vista della prossima annata, che comincia in modo anomalo prima di Ferragosto, José Mourinho vorrebbe avere la squadra al completo per lavorare nel migliore dei modi. Per questo motivo, Tiago Pinto sta lavorando per completare gli ultimi acquisti da regalare allo Special One che chiede ancora qualche innesto.

Intanto, alcuni sono già arrivati, come Matic, Svilar e Celik, mentre altri erano già presenti in rosa. si tratta, infatti, dei talenti della Primavera che l’allenatore portoghese ha deciso di portare con sé e far crescere. Il tecnico, infatti, in questa stagione ha deciso di portarne in prima squadra diversi, con alcuni che hanno anche esordito. Si tratta di Edoardo Bove, Dimitrios Keramitsis, Filippo Missori, Cristian Volpato, Nicola Zalewski e Felix Afena-Gyan. Questi ultimi due sono stati tra i più utilizzati dal tecnico portoghese, con il polacco che è diventato un vero e proprio punto di riferimento della rosa giallorossa. Il ghanese, invece, ha perso un po’ di terreno, ma comunque ha fatto parte dei piani di Mourinho. Infine, ad aver aiutato Mou in campionato, in specie con il Verona, sono stati Bove e Volpato.

Calciomercato Roma, Totti lungimirante: la clausola è d’obbligo

Quest’ultimo è uno dei talenti più cristallini della Roma Primavera, se ne è accorto Mourinho, ma anche Totti che lo ha subito preso nella sua agenzia. Come riporta il Corriere dello Sport, l’italo-australiano ha intenzione di giocarsi le sue carte e convincere il tecnico portoghese di tenerlo. Il talento del 2003, infatti, ha segnato una doppietta al Trastevere che, nonostante l’avversario, è un messaggio diretto all’allenatore. E anche a Pinto. Il general manager della Roma, infatti, sta pensando di inserirlo nella trattativa per Frattesi per abbassare il cartellino. Il passaggio al Sassuolo non sarebbe neanche troppo sgradito al giocatore che, comunque, vuole avere le sue chance in Serie A. In caso di una cessione, però, sarebbe obbligatorio inserire una clausola con percentuale sulla rivendita o addirittura di riacquisto visto il talento di Volpato.