Calciomercato Roma, naufraga tutto: incontro e scambio, Pinto in alto mare

Il general manager della Roma sta vedendo naufragare diverse trattative di calciomercato, con l’ultima che si allontana pericolosamente

Il calciomercato è da sempre uno dei momenti più difficili di questo sport. Lo sanno alcuni tifosi, così come, invece, ne sono coscienti tutti i direttori sportivi, general manager e ad delle squadre che si occupano delle trattative. Queste possono chiudersi allontanarsi in un battito di ciglia, con nuovi club che si inseriscono all’ultimo facendo degli sgambetti molto fastidiosi. La stessa cosa sta succedendo ala Roma che rischia di vedere uno degli obiettivi di calciomercato più importanti naufragare dopo tanto tempo. Tiago Pinto, infatti, segue da diverse settimane l’affare, che sembrava dirigersi verso una strada positiva. La distanza tra la domanda e l’offerta, però ha lasciato lo spazio a un altro club per inserirsi e allontanare il gm romanista.

Questo, adesso, naviga in alto mare con José Mourinho che vuole avere subito i rinforzi per la sua rosa. Soprattutto, poi, lo Special One vorrebbe avere il prima possibile i nuovi innesti per il centrocampo, punto nevralgico di ogni squadra. La linea mediana, infatti, è una delle più importanti in ogni squadra, visto che permette spesso di interrompere gli attacchi avversari e soprattutto di gestire il pallone. Non a caso, spesso i calciatori più tecnici e che sono in grado di gestire il pallone giocano in quel ruolo. Vista l’importanza, quindi, il tecnico portoghese vorrebbe ottenere il prima possibile colui che dovrà affiancare Nemanja Matic in mezzo la rettangolo verde.

Calciomercato Roma, anche Aouar si allontana

Viste le sue qualità, la Roma aveva messo nel mirino Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza nel prossimo anno. Il ventiquattrenne piace molto a José Mourinho, ma anche ad altri club. Secondo quanto riporta L’Equipe, e come già anticipato da AsRomaLive.it, il Betis ha messo gli occhi sul talento del Lione e vorrebbe prenderlo anche in vista di un possibile addio di Fekir. Le parti hanno già fissato un incontro e l’affare per i giallorossi si allontana. Un altro colpo che sembra andare verso la direzione sbagliata dopo che quello per Frattesi ha subito un brusco stop che sta facendo innervosire Pinto.