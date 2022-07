Calciomercato Roma, arriva la brusca frenata dopo le parole del grande ex di Mourinho. Ecco l’annuncio ufficiale che cambia tutto

La Roma è in piena preparazione estiva, anche quest’anno nel sud del Portogallo. La squadra di Josè Mourinho è attesa da una mini tournée di amichevoli prima di tornare a lavorare a Trigoria. L’inizio della Serie A dista appena un mese e le attenzioni si fanno pressanti anche in sede di calciomercato estivo. Arriva la frenata ufficiale su un obiettivo accostato al settore offensivo della Roma, le parole del grande ex frenano Mourinho.

La Roma è in Algarve per la seconda fase della preparazione estiva agli ordini di Josè Mourinho. Ieri la prima amichevole della tournée lusitana, la squadra giallorossa si è imposta per 2-0 contro gli inglesi del Sunderland. Protagonista in queste ore Nicolò Zaniolo, il numero 22 ha timbrato il cartellino ieri ed il suo futuro continua ad infiammare il calciomercato estivo. In attesa di capire quale sarà il suo futuro immediato, con la suggestione Paulo Dybala a parametro zero sullo sfondo, arriva una frenata su un altro obiettivo offensivo dei giallorossi.

Calciomercato Roma, il grande ex frena Mou: annuncio ufficiale

Tra i tanti obiettivi offensivi accostati ai giallorossi, pronti a separarsi da Justin Kluivert, c’è una pista che si è accesa recentemente in Premier League. Il campionato inglese è una costante nel calciomercato giallorosso dall’arrivo di Josè Mourinho in poi, anche quest’estate è arrivato Nemanja Matic a costo zero dal Manchester United. Per l’attacco giallorosso del futuro si è fatto più volte il nome dell’ivoriano Wilfried Zaha, esterno offensivo del Crystal Palace. Ora, dopo le parole dell’ex centrocampista di Mou -Patrick Vieira- la strada appare in salita per l’attaccante ventinovenne. L’ex mediano dell’Inter infatti è il tecnico del Palace e, dal ritiro in Singapore ha così parlato sulla questione Zaha e l’accostamento alla Roma: “Credo siano solo speculazioni di calciomercato. È contento con noi, anzi non vede l’ora di fare un’ottima stagione al Palace.”

A riportare le parole del tecnico del Crystal Palace è stato il sito inglese Metro.co.uk