Calciomercato Roma, Mourinho ha fretta: “Telefonata a Dybala”

L’allenatore della Roma ha deciso di prendere in mano la situazione e telefonare all’ argentino per convincerlo a venire in questo calciomercato

Paulo Dybala è l’oggetto del desiderio di José Mourinho. L’allenatore della Roma vuole prendere l’attaccante argentino che si è liberato a zero dalla Juventus dopo sette anni. L’idillio con il club torinese si è concluso in questa stagione, in cui Paulo ha salutato i tifosi bianconeri per l’ultima volta. Ora che il suo contratto è scaduto sulle sue tracce ci sono diverse squadre tra cui la Roma, con Mourinho che vuole prendere l’attaccante per migliorare il reparto offensivo. Aggiungere la qualità della Joya al fianco di Abraham è sicuramente una grande mossa che stuzzica la fantasia dello Special One, che ha intenzione di prenderlo ad ogni costo.

Dopo gli innesti di Nemanja Matic, arrivato in scadenza di contratto dal Manchester United per migliorare il centrocampo, di Mile Svilar, arrivato dal Benfica come vice Rui-Patricio e Zeki Celik, arrivato dal Lille per rinforzare la fascia destra, Mou vuole prendere Dybala. Sulle sue tracce ci sono anche altre squadre di Serie A con Inter e Napoli alle spalle dei giallorossi. In queste ore, però, sembra che la Roma abbia raggiunto l’accordo di massima con l’ex Juventus, che però vuole aspettare prima di mettere nero su bianco. Superate, quindi, le concorrenti che sono state sorpassate da Tiago Pinto. Intanto, mentre Mourinho pensa a preparare la squadra in Portogallo, ha deciso di scendere in campo per prendere l’argentino.

Calciomercato Roma, Mourinho scende in campo e chiama Dybala

Secondo quanto riporta Matteo De Santis, oggi José Mourinho ha chiamato Dybala al telefono. Colloquio tra i due che si sono parlati in vista della decisione della Joya sulla sua prossima squadra. L’ex Juventus ha deciso di aprire sia ai giallorossi che al Napoli. Nelle prossime ore, domani probabilmente, ci saranno i contatti con il giocatore a cui verranno presentate eventuali offerte. In seguito, poi, Paulo farà le valutazioni del caso per cominciare a schiarirsi le idee sul suo futuro. Intanto Mou ha dimostrato di voler fare sul serio, con una telefonata diretta per convincerlo ad accettare la Roma.