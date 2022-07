Calciomercato Roma, nuovo assist per il general manager portoghese. Tiago Pinto sta lavorando a diverse piste in entrata in casa giallorossa

Mentre la tournèe estiva della Roma va avanti, stasera la seconda amichevole dopo la vittoria sul Sunderland, tante attenzioni si riversano sul fronte del calciomercato. Fari puntati ancora una volta su Tiago Pinto, molto attivo sia sul fronte delle cessioni che su quello dei prossimi acquisti. Lo stallo venutosi a creare a centrocampo però, con la mancata fumata bianca col Sassuolo per il ritorno di Frattesi, obbliga il general manager a sondare nuove piste. E giunge una nuova conferma sul possibile colpaccio in mezzo al campo, c’è l’assist per lo stipendio dimezzato.

Sono giorni di apparente tranquillità sul fronte del calciomercato in casa giallorossa. La Roma è nel sud del Portogallo, come lo scorso anno Josè Mourinho ha scelto la sua patria per la preparazione estiva. Stasera la seconda amichevole in terra lusitana, col dubbio legato alle condizioni di capitan Pellegrini. Il giovane Calafiori è invece tornato a Trigoria, complice un infortunio muscolare, invece chi non è proprio partito per l’Albufeira è Tiago Pinto. Il general manager sta lavorando senza soste alla creazione della nuova Roma da consegnare allo Special One, ma lo stallo venutosi a creare a centrocampo ha modificato tempi e tabellina di marcia nelle trattative.

Calciomercato Roma, assist per Pinto: stipendio dimezzato

L’attesa fumata bianca per il ritorno a Roma di Davide Frattesi non c’è stata, troppa distanza tra la domanda del Sassuolo e l’offerta messa sul tavolo da Pinto. Ecco perchè si vagliano altre piste per rinnovare il settore nevralgico del campo. Tra queste giunge una nuova conferma su un’anticipazione targata ASRL, che porta a guardare in casa PSG. Si accende la pista che porta a guardare al profilo dell’olandese Wijnaldum, ai margini del progetto parigino. Il centrocampista 31enne è stato offerto direttamente a Pinto e ora giunge uin nuovo assist per il gm. Come riportato da Il Tempo, il PSG è pronto a concedere il prestito gratuito e partecipare allo stipendio annuale del centrocampista al 50%. Un vantaggio niente male considerati gli oltre 9 milioni di stipendio percepiti dal calciatore ex Liverpool.