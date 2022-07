Calciomercato Roma, non solo Dybala: altro colpo imminente

Calciomercato Roma, non solo Dybala che è in viaggio verso il Portogallo. Altro colpo imminente per i giallorossi

Per la Roma è già una giornata storica, importante, dopo aver chiuso l’operazione Dybala. Potrebbe diventare clamorosa, visto che Mourinho non s’accontenta e anzi alza la posta. Lo Special One, dopo aver chiuso quasi personalmente con quella chiamata l’operazione Joya, vuole che adesso Pinto faccia uno sforzo economico anche per il cartellino di un giocatore. Quel centrocampista che serve a questa squadra per puntare alla Champions League. E chissà…

Insomma, si vuole chiudere e anche presto l’operazione Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo voglioso di tornare a Trigoria, potrebbe essere il secondo innesto in mezzo al campo dopo l’arrivo a parametro zero di Matic. Tutto e subito in poche parole, anche perché il tempo stringe e il campionato è alle porte. Mou vuole modellare la sua squadra a propria immagine e somiglianza. E vuole giocatori pronti, da buttare nella mischia. Frattesi è uno di questi.

Calciomercato Roma, si chiude per Frattesi

La notizia è riportata da Ilario Di Giovambattista di Radio Radio. Che sottolinea come il pressing dello Special One sia diventato asfissiante in questo momento. Uno come Mou non si può accontentare soprattutto perché vuole vincere sempre. Ed è quello che serve alla Roma, a questa società che ha piazzato uno dei colpi più importanti di questa sessione di mercato estiva.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche di un abbassamento delle pretese del Sassuolo, con Carnevali che si sarebbe convinto a cedere il giocatore. Adesso non resta che attendere la fumata bianca definitiva.