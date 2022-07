Calciomercato Roma, Pinto scatenato: sondaggio per il brasiliano

Calciomercato Roma, Pinto non si ferma e vuole prendere un difensore. Sondaggio già fatto per il brasiliano classe 2001

Non si ferma Pinto, vuole chiudere in breve tempo tutte le operazioni possibili, per regalare a José Mourinho una squadra pronta già per l’inizio del campionato. Non solo in mezzo al campo, dove il nome di Wijnaldum gira, e anche in maniera prepotente, in queste ore. Ma anche in difesa, il gm portoghese, vorrebbe intervenire. E nel mirino avrebbe messo un brasiliano.

Il nome è quello di Natan, difensore del Bragantino, classe 2001: le caratteristiche fisiche sono importanti. Un metro e ottantotto di altezza e un fisico imponente. Mancino, ha firmato all’inizio dell’anno con la squadra sudamericana prelevato dal Flamengo. Così come riportato da Di Marzio sarebbero già partiti i sondaggi.

Calciomercato Roma, Pinto su Natan

Un profilo assai giovane che piace molto dalle parti di Trigoria per rinforzare in questo modo la difesa dello Special One. Anche se la richiesta iniziale della società brasiliana è di 11-12 milioni di euro. Non un cartellino regalato insomma. Ma un prospetto che potrebbe decisamente essere importante per il futuro. Natan ha un contratto in scadenza nel 2025, quindi di possibilità di chiedere sconti non ce ne sono. Il primo passo, comunque, è stato quello di capire la reale disponibilità del Bragantino di lasciarlo partire, poi ogni passo verrà di conseguenza.

Insomma, Pinto non vuole assolutamente fermarsi dopo aver portato a Roma la Joya. A proposito dell’argentino, qui potrete leggere tutta la verità sulla clausola rescissoria che è stata inserita nel contratto dell’ex Juventus.