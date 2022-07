Calciomercato Roma, Milan all’assalto: vuole strapparlo a Mourinho

I rossoneri hanno messo gli occhi sul giocatore per rinforzare la squadra in questo calciomercato e lanciano la sfida alla Roma

Il calciomercato è il momento più difficile in questo sport. I piani per la stagione che verrà e per quelle future possono cambiare da un momento all’altro con le trattative che mutano di ora in ora. Per questo motivo bisogna stare sempre con le orecchie dritte per evitare di essere sorpassati e di perdere pezzi per strada. Un general manager esperto come Tiago Pinto lo sa e infatti sta monitorando diverse situazioni in questi giorni di luglio. Nei piani del gm portoghese c’è quello di rinforzare la Roma prendendo un paio di innesti, ma uno degli obiettivi sembra essersi complicato per colpa de Milan.

I rossoneri, infatti, hanno intenzione di mettere i bastoni tra le ruote ai piani di Mourinho di migliorare il reparto arretrato. La difesa, infatti, è ancora uno dei reparti che José vorrebbe puntellare inserendo un profilo ben preciso. Il nuovo centrale che lo Special One vorrebbe avere deve essere mancino, visto che tutti quelli presenti in rosa giocano con il piede destro. Questo desiderio è mostrato anche dalle prove che sta facendo nel ritiro precampionato. Ad Albufeira, infatti, l’allenatore ha provato spesso Calafiori nei tre davanti a Rui Patricio. Un tentativo ben preciso, quello dell’ex tecnico del Real Madrid, che sta verificando se il terzino che lo scorso anno era a Genoa può fare quel ruolo. Riccardo, però, non è un centrale e per questo Mou vorrebbe qualcuno che sappia fare questo lavoro naturalmente.

Calciomercato Roma, il Milan si intromette

Per questo motivo, nelle scorse settimane Tiago Pinto ha messo nel mirino Evan Ndicka, difensore centrale del Eintracht. Su di lui, però, non ci sono solo i giallorossi. Come riporta Sky Sport, infatti, anche il Milana ha deciso di migliorare la linea difensiva e per farlo ha messo gli occhi proprio sul centrale classe 1999. Maldini si mette di traverso, quindi, tra la Roma e il difensore che piace a Mourinho per le sue qualità e soprattutto per il piede con cui gioca.