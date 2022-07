Calciomercato Roma, Pinto scatenato: altro desiderio esaudito per Mou

Pinto sta per chiudere la trattativa per un altro colpo di calciomercato che servirà a rinforzare la Roma in vista della prossima stagione

Tiago Pinto ormai si è scatenato e sta portando a compimento anche una quinta trattativa per completare la rinforzare la rosa della Roma in questo calciomercato. Il colpo più importante è arrivato in questi giorni, con Paulo Dybala che ha accettato di diventare un calciatore della Roma. Già ieri, il calciatore è stato inquadrato durante l’amichevole contro lo Sporting Lisbona, mentre era seduto sugli spalti con una maglietta dei giallorossa.

La gara non è stata una grande presentazione per l’argentino, vista la sconfitta per 3-2, ma essendo solo precampionato non c’è da preoccuparsi. Soprattutto, perché alla rosa dello Special One mancano ancora un paio di tasselli per completare il mosaico. Il tecnico portoghese, infatti, vorrebbe prendere un centrocampista e un difensore centrale che sappia giocare naturalmente con il piede mancino. Tutti i presenti in rosa che giocano nei tre del reparto arretrato, infatti, sono destri e José vorrebbe qualcuno che giochi con l’altro piede. Questo è dimostrato anche dalle prove che sta facendo in queste amichevoli, con Calafiori che viene schierato in difesa, invece che sulla fascia.

Tentativi e messaggi chiari per Tiago Pinto che sta lavorando per esaudire anche questo desiderio. E ora sembra che sia vicino ad esaudire anche questo. Dopo l’arrivo di Dybala, infatti, la Roma sta per chiudere anche per il difensore centrale che costerebbe non poco ai giallorossi che fino ad ora non hanno speso solo 7 milioni per 4 colpi.

Calciomercato Roma, Pinto scatenato: affare verso la chiusura

Secondo quanto riporta mondoazulgrana.com.ar, i giallorossi sono vicinia chiudere l’affare con il Feyenoord per Marcos Senesi. Il classe 1997, infatti, è molto vicino a diventare il prossimo centrale della Roma per circa 20 milioni di dollari, ovvero 19.5 milioni di euro. Il difensore centrale italo-argentino ha sfidato Pellegrini e compagni nella finale di Conference League a Tirana, vedendo i nostri alzare il trofeo. Viste le sue qualità, piace molto a Mourinho che ha dato mandato al general manager di prenderlo.