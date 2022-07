Calciomercato Roma, Tiago Pinto si sblocca e può approfittare dell’assist da 15 milioni di euro. Il quinto colpo in entrata può arrivare così

La lunga estate giallorossa riserva ancora sorprese. A fine maggio la Roma ha alzato al cielo di Tirana la Conference League, permettendo ai tifosi di tornare a festeggiare un trofeo dopo quattordici anni di digiuno. Ora, in linea con il monito lanciato da Josè Mourinho, i Friedkin stanno facendo le cose in grande per far si che la vittoria della Conference sia un punto di partenza e non d’arrivo. In tal senso la firma di Paulo Dybala, ufficializzato ventiquattro ore fa, ha fatto esplodere l’entusiasmo dei tifosi. Ma le sorprese potrebbero essere tutt’altro che terminate.

C’è euforia tra i tifosi giallorossi, ieri ad ora di pranzo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Paulo Dybala. Un colpo da sogno per l’attacco di Josè Mourinho, che sta dirigendo gli allenamenti dalla tournée estiva dell’Albufeira, sud del Portogallo. La Joya ha raggiunto il resto dei compagni due giorni fa, iniziando a familiarizzare con la squadra e con i lavori agli ordini dello Special One. L’ingaggio della punta argentina ex Juventus ha fatto esplodere gli entusiasmi dei tifosi della Roma, ma le sorprese non sono finite qui. Nella zona nevralgica del campo può arrivare una rivoluzione completa, decisivo l’inserimento di Antonio Conte.

Calciomercato Roma, rivoluzione a centrocampo: la sblocca Conte

Riflettori puntati sui prossimi movimenti a centrocampo in casa Roma, il nome in entrata più caldo continua ad essere quello di Georgino Wijnaldum. L’olandese, in forza al PSG, è diventato un nome da seguire da diverso tempo ma l’impressione è che prima dell’affondo finale la missione di Tiago Pinto debba concentrarsi in uscita. Al passo d’addio, nonostante pubbliche smentite, sembra essere ancora Jordan Veretout. Il centrocampista francese ex Fiorentina potrebbe rappresentare la pedina sacrificabile in uscita per far posto al centrocampista olandese ex Liverpool. Secondo quanto raccontato dal sito Football.London.co il Tottenham di Antonio Conte ha intenzione di provare l’affondo per il numero 17 giallorosso: sul piatto 15 milioni di euro.