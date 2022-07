Calciomercato Roma, accordo Wijnaldum: cambiano le cifre

La Roma ha trovato l’accordo con l’olandese, obiettivo di questo calciomercato estivo. Si tratta con il Psg per lasciar partire il giocatore

L’entusiasmo per l’arrivo di Paulo Dybala è enorme. Tutti i tifosi della Roma sono in visibilio grazie al grande colpo di calciomercato portato a segno da Tiago Pinto, con l’aiuto di José Mourinho. L’allenatore portoghese, infatti, ha dato una grande mano al general manager giallorosso, telefonando di persona alla Joya. Le sue parole lo hanno convinto ad accettare la Roma, che ha intenzione di continuare a pensare in grande. Dopo l’argentino ex Juventus, infatti, lo Special One ha messo nel mirino Geroginio Wijnaldum, grande talento olandese un forza al Paris Saint-Germain. Il classe ’90 ha deluso un po’ le aspettative che c’erano nel club della capitale francese e il nuovo allenatore ha deciso di cederlo in queste settimane estive.

Vista la grande occasione, Mourinho ha dato mandato a Pinto di cercare ad ogni costo di convincere il giocatore. José, infatti, ha ancora intenzione di migliorare il centrocampo dopo l’arrivo di Nemanja Matic. Il serbo di trentatré anni è il regista che il portoghese chiedeva da tempo, ma solo in questo precampionato è arrivato. L’ex Manchester United non è un velocista e per questo motivo, al suo fianco Mourinho vorrebbe vedere qualcuno di dinamico, ma senza rinunciare a caratteristiche fondamentali come il fisico e l’abilità con i piedi. Geroginio Wijnaldum incarna tutte queste qualità e per questo l’allenatore e il general manager hanno deciso di farsi avanti.

Calciomercato Roma, cambiano le cifre dell’accordo per Wijnaldum

Secondo quanto riporta footmercato.net, la Roma ha trovato l’accordo con Geroginio Wijnaldum. Il giocatore, quindi ha accettato di raggiungere la Capitale in queste settimane. Da convincere, però, c’è ancora il Paris Saint-Germian. Il club francese, infatti, vorrebbe che la Roma si prendesse carico del 60% dell’ingaggio del giocatore, mentre i giallorossi vorrebbero non superare il 40%. L’olandese, infatti, prende 9 milioni netti a stagione. Uno stipendio importante per l’ex Liverpool che non rientra nelle possibilità della Roma. Per questo Pinto sta spingendo per ottenere una mano dal Psg.