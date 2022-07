Calciomercato Roma, Marotta senza difesa: Pinto lo brucia ancora

Dopo Dybala, il general manager della Roma ha intenzione di soffiare un altro obiettivo di calciomercato ai nerazzurri

Tiago Pinto ci sta prendendo gusto e sta pensando di fare un altro sgarbo all’Inter. In questa sessione di calciomercato estivo, la Roma ha messo le mani su Paulo Dybala scatenando i tifosi giallorossi che sui social sono impazziti. Anche nelle strade sono già apparsi i primi murales dedicati alla Joya, vero e proprio segnale dell’esplosione della febbre per l’argentino. L’ex Juventus, però, fino a qualche settimana fa sembrava promesso sposo dell’Inter, che era in vantaggio su tutte le concorrenti. Negli ultimi giorni, però, il general manager della Roma e José Mourinho hanno deciso di fare sul serio per il numero 21, con lo Special One che lo ha addirittura chiamato al telefono per convincerlo.

Le parole del portoghese sono servite per convincere Paulo, che è stato annunciato come nuovo colpo della Roma. Oltre a lui, però, Tiago Pinto sta pensando di fare un altro sgambetto agli ex campioni d’Italia. In questi giorni, infatti, per i nerazzurri si sta parlando di un’importante cessione in difesa e per questo motivo Marotta sta analizzando il panorama per individuare il profilo migliore. L’obiettivo del dirigente interista è quello di trovare il difensore giusto per rinforzare la linea arretrata. In cerca di una nuova squadra ci sono diversi profili interessanti, come ad esempio Dan-Axel Zagadou, difensore francese che si è liberato a zero dal Borussia Dortmund. Il difensore era già in orbita Roma nei mesi scorsi, ma poi il club lo ha lasciato perdere.

Calciomercato Roma, Pinto brucia Marotta per Zagadou

Visto che il giovane difensore è ancora svincolato, dato che il suo contratto con il club tedesco è scaduto, i suoi agenti lo hanno proposto proprio all’Inter. Secondo Gianluca Di Marzio, però, la Roma è tornata sul difensore e ha intenzione di bruciare la concorrenza. Su di lui, poi, ci sono da registrare anche Monaco e West Ham. In caso l’affare andasse in porto sarebbe il quarto a zero di questa sessione estiva. Fino ad ora, infatti, sono arrivati Nemanja Matic, Mile Svilar e Paulo Dybala.