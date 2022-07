Calciomercato Roma, si allontana con decisione la possibilità di mettere a segno un nuovo colpo a zero. Tripletta in Premier per lui

La Roma questa sera scenderà in campo contro il Nizza, per l’ultima amichevole della tournée estiva in Portogallo. Sarà la prima gara per Paulo Dybala in giallorosso, l’argentino è stato ufficializzato giorni fa e stasera potrebbe esordire con la maglia della Roma. L’ingaggio della Joya rappresenta il più recente dei colpi a sorpresa messi a segno dalla famiglia Friedkin, che ieri ha potuto festeggiare un nuovo importante traguardo. Nel frattempo c’è un possibile colpo a zero che sembrra pronto all’avventura inglese: tripletta in Premier League sulle sue tracce.

Ultima amichevole della tournée portoghese per la Roma, questa sera contro il Nizza. La squadra giallorossa si torva nel sud del Portogallo per la seconda fase del ritiro pre-stagionale. Nella patria di Josè Mourinho è arrivato da giorni l’ultimo, sensazionale, colpo di calciomercato. L’argentino Paulo Dybala, prelevato a parametro zero dopo sette stagioni alla Juventus. La Joya è il quarto colpo in entrata messo a segno da Tiago Pinto, tre dei quali sono arrivati a parametro zero. Il primo è stato Nemanja Matic, il centrocampista serbo ha lasciato gratis il Manchester United, stessa formula con la quale è arrivato il nuovo vice Rui-Patricio: Mile Svilar.

Calciomercato Roma, tramonta il colpo a zero: tripletta in Premier

Il terzo colpo a parametro zero è Dybala per l’appunto ma si era registrato un ritorno di fiamma per un altro attaccante tuttora svincolato. Parliamo del Gallo, Andrea Belotti, che non ha rinnovato con il Torino ed attualmente è ancora senza casacca per il prossimo anno. Il numero 9 era stato accostato alla Roma proprio dopo il colpo Dybala, ma il suo futuro sembra prendere la destinazione inglese. Secondo quanto raccontato dal The Sun ci sono tre squadre in Premier League che sono pronte a sferrare l’assalto finale per l’attaccante: il Newscastle, l’Everton e il West Ham sono sulle sue tracce, col distinguo da applicare alla società londinese. Gli Hammers infatti avrebbero deciso di puntare tutto su Gianluca Scamacca, una cosa è certa: Belotti si allontana definitivamente dalla Serie A.