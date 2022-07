Calciomercato Roma, riflettori accesi sul centrocampo della squadra giallorossa. Pinto è pronto a cogliere l’assist: effetto domino clamoroso

Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Nizza, per l’ultima amichevole della tournée estiva in Portogallo. Per la prima volta sarà convocabile anche Paulo Dybala, vero e proprio colpaccio della sessione estiva giallorossa. La Joya, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbe essere in panchina questa sera, in attesa di ritrovare la giusta condizione fisica e per prevenire il rischio infortuni. Parallelamente al campo le attenzioni si focalizzano sull’operato di Tiago Pinto, ancora una volta il general manager portoghese è molto attivo su entrambi i fronti del calciomercato.

Il colpo Dybala ha fatto esplodere l’entusiasmo di tutta la piazza giallorossa, già surriscaldata dalla vittoria della Conference League. L’estate di Tiago Pinto è all’insegna delle serrate trattative di calciomercato, sia in entrata che in uscita il general manager della Roma è tra i profili più attivi della Serie A. Ed il colpo Dybala può fungere anche da calamita verso nuovi ingressi di top player, specialmente a centrocampo dove il nome più caldo continua ad essere quello di Georgino Wijnaldum in casa PSG.

Calciomercato Roma, effetto domino immediato: tesoretto Pinto

Per ingaggiare il centrocampista olandese, ex Liverpool, Pinto potrebbe sfruttare un nuovo assist dalla Ligue 1. Come riportato dal giornalista Daniele Longo su Twitter, il Marsiglia è tornato alla carica per l’ingaggio di Jordan Veretout. Il centrocampista francese, ex Fiorentina, potrebbe esser sacrificato in uscita per racimolare un tesoretto impiegabile da subito in entrata. Il club allenato da Igor Tudor ha allacciato i rapporti con la Roma proprio nelle ultime ore, al contrario di quanto successo con Justin Kluivert, altro esubero che però non interessa al Marsiglia, almeno per ora. Se la trattativa per il passaggio di Veretout alla corte dell’ex allenatore dell’Hellas Verona dovesse aver esito positivo, l’effetto domino a centrocampo potrebbe essere immediato.