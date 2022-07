Calciomercato Roma, Wijnaldum a un passo: raggiunto l’accordo col Psg

La Roma ha trovato l’intesa con il Paris Saint-Germain per prendere il centrocampista olandese in questo calciomercato

La Roma in questi giorni sta lavorando per cercare di portare a Trigoria un altro colpo importante in questo calciomercato. I giallorossi hanno già ufficializzato l’arrivo di Paulo Dybala e ora vogliono aggiungere in rosa anche Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è finito nel mirino di José Mourinho che ha intenzione di migliorare il centrocampo con il suo innesto dopo l’arrivo di Nemanja Matic. Il serbo di trentatré anni è il nuovo regista della Roma che l’allenatore chiedeva già dalla scorsa estate. Lo scorso anno l’obiettivo era Granit Xhaka, che poi ha deciso di rimanere a Londra e di non vestire la maglia giallorossa. Da quel momento in poi, José si è adattato schierando in quel ruolo uno tra Bryan Cristante, Henrikh Mkhitaryan e Sergio Oliveira.

Dopo aver preso l’ex Manchester United, arrivato a parametro zero, Tiago Pinto si è messo di impegno per cercare di prendere anche Wijnaldum. Le sue qualità sono ritenute perfette da Mou, che vuole aggiungere dinamicità e velocità al centrocampo senza rinunciare alla qualità. L’ex Liverpool, infatti, è molto bravo con i piedi ed ha una grande visione di gioco. Inoltre, il suo fisico gli permette di essere abbastanza agile e rapido, mantenendo sempre una certa presenza fisica in mediana. Per questo motivo, Mouinho ha intenzione di regalare un altro colpo molto importante ai suoi tifosi che sono andati in estasi per Dybala.

Calciomercato Roma, raggiunto l’accordo col Paris Saint-Germain

La trattativa non è delle più facili, ma il calciatore è tato messo sulla lista dei partenti dal Psg. Secondo quanto riporta Ilario Di Giovambattista, Tiago Pinto ha trovato con il club della capitale francese l’accordo sulla formula di acquisto. Ora, l’ostacolo più grande per la Roma resta il grande ingaggio che il classe 1990 percepisce all’ombra della Tour Eiffel. Sono 9 i milioni netti annui che Wijnaldum riceve in busta paga e i giallorossi stanno studiando una soluzione perché la cifra sarebbe troppo alta per le possibilità del club.