Dybala meglio di Ronaldo, l’Inghilterra incorona la Roma

Dalla Gran Bretagna arrivano i complimenti al club giallorosso che è riuscito a prendere Dybala che ha superato il fenomeno portoghese

L’arrivo di Dybala alla Roma è stato preso con grande entusiasmo da tantissimi appassionati di calcio. La Joya era il vero e proprio gioiello di questo calciomercato in cui si era liberato a parametro zero. Dopo sette anni alla Juventus, infatti, le strade del giocatore con quella della società si sono divise. Il contratto che lo legava al club è scaduto senza che venisse prolungato e per questo l’argentino è stato libero di scegliere una nuova squadra. Per la Roma l’affare sembrava inizialmente solo una suggestione, visto anche il vantaggio dell’Inter. Poi con il passare dei giorni i giallorossi hanno messo la freccia sorpassando tutte le concorrenti e strappandolo ai milanesi e al Napoli. Anche Spalletti, infatti, ha cercato di mettere le mani sul numero 21, che ora è in Portogallo per prepararsi con la Roma.

Fondamentale è stata la chiamata di José Mourinho che ha telefonato alla Joya per portarlo nella Capitale. Questo colpo, comunque è definito un vero e proprio capolavoro da parte dei Firedkin, che sono riusciti a centrare l’obiettivo dell’Opa all’ultima occasione. L’annuncio ufficiale dell’arrivo del calciatore era atteso dai tifosi con molta ansia. Fino a qualche giorno fa, infatti, tutti avevano attivato le notifiche sul telefono proprio per vedere prima la fatidica notizia dell’annuncio. L’approdo di Paulo alla Roma ha avuto una risonanza mediatica molto ampia, raggiungendo molti paesi, tra cui l’Inghilterra.

Dybala meglio di Ronaldo, Roma incoronata in Inghilterra

Qui, l’opinione pubblica ha incoronato la Roma per la grande trattativa che è riuscita a concludere. In particolare sono partiti i paragoni con Cristiano Ronaldo. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, le magliette di Dybala vendute il giorno dopo l’annuncio sono state di più di quelle del portoghese il giorno dopo l’ufficialità della firma alla Juventus. La notizia ha fatto molto scalpore visto che non molti si aspettavano questo risultato. Ciò dimostra il grande fermento che c’è per l’arrivo di Dybala.