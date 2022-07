Calciomercato Roma, Tiago Pinto non perde le speranze sul fronte delle cessioni. Arriva un assist al bacio per il gm: via libera ufficiale

La Roma è tornata dalla tournée portoghese con un Paulo Dybala in più in rosa. L’ingaggio della Joya è stato l’ultimo colpaccio che ha infiammato gli entusiasmi dei tifosi giallorossi. Nell’estate caldissima di Tiago Pinto non manca anche in questa sessione la grana legata a diversi esuberi da piazzare. La lista non è polposa come quella dello scorso anno ma il tempo stringe e, con la stagione al via tra poche settimane, il portoghese vuole completare la missione tesoretto in uscita.

La Roma è tornata a casa dopo aver concluso il ciclo di amichevoli estive nel sud del Portogallo. Ieri sera è arrivato il primo pareggio della preparazione estiva, l’1-1 trovato contro il Nizza ha fatto vedere diversi alti e bassi nella squadra giallorossa. L’esordio ufficiale si avvicina, con la prima giornata di Serie A a metà agosto, e sarà fondamentale partire col piede giusto per la squadra di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha accolto in attacco Paulo Dybala, colpaccio offensivo da sogno ed ora attende nuovi rinforzi di livello nella zona nevralgica del campo. Ma la campagna acquisti è legata a stretto giro di posta con quella delle cessioni.

Calciomercato Roma, assist al bacio per Pinto: via libera ufficiale

Fari puntati sul futuro di Amadou Diawara, da troppo tempo al passo d’addio in casa giallorossa. L’opzione Galatasaray per il centrocampista guineano sembra esser tramontata definitivamente, decisiva la volontà del tecnico dei giallorossi di Turchia. Ma una speranza può riaccendersi con decisione in Germania, il via libera per riaprire la trattativa arriva direttamente dalle parole del direttore sportivo dello Schalke 04, pronto a salutare il centrocampista difensivo Victor Pálsson. Il mediano è ad un passo dall’addio al campionato tedesco direzione MLS e il direttore sportivo dello Schalke ha così commentato: “Se le cose si risolveranno con Victor Pálsson e Washington, allora la squadra prenderà lentamente le modifiche di cui ha bisogno.” Ricordando che Diawara era entrato nei radar del club tedesco nelle scorse settimane, Pinto può sfruttare l’assist immediato per cedere finalmente l’esubero.