Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “Costretti a vendere”

La Roma può approfittare della situazione del club per ottenere qualche vantaggio con gli acquisti in questo calciomercato estivo

Si apre uno spiraglio per gli obiettivi di calciomercato della Roma. I giallorossi, infatti, nonostante abbiano annunciato fino ad ora 4 giocatori, hanno intenzione di portarne almeno altri due a Trigoria. José Mourinho, infatti, vuole migliorare la difesa e il centrocampo nonostante l’arrivo di Nemanja Matic. Il gigante serbo è il nuovo metronomo della squadra, quel giocatore in grado di gestire i ritmi di gioco che il tecnico ha chiesto a lungo. L’ex Manchester United, però, non può garantire una certa velocità e per questo motivo, lo Special One ha messo nel mirino altri profili in Europa che possano donare dinamicità alla linea mediana.

I primi tentativi sono stati già fatti a gennaio, quando poi è arrivato Sergio Olveira, ora al Galatasaray. Il portoghese, infatti, non mè stato riscattato dai giallorossi e il Porto lo ha ceduto ai turchi. Oltre a lui, poi, nel mirino c’erano Tolisso, ora al Lione, e Grillitsch che attualmente non ha ancora trovato un nuovo club pronto ad accoglierlo. Il nome più importante che Mourinho sta cercando di portare nella Capitale, però, è quello di Georginio Wijnaldum. L’olandese piace molto al tecnico romanista che ha dato carta bianca a Pinto per portarlo nella Capitale. L’ex Liverpool, però, non è l’unico nome presente nella lista del general manager, Alcuni nomi, infatti, hanno guadagnato più appeal dopo l’annuncio ufficiale del club.

Calciomercato Roma, “Dobbiamo vendere qualcuno a centrocampo”

Ieri in una conferenza stampa, Bruno Cheyrou, dirigente del Lione ha parlato della campagna acquisti del club. Nonostante alcuni arrivi e qualche rinnovo importante, il club è obbligato a vendere qualcuno a centrocampo se vuole fare nuovi acquisti. Un’apertura alle cessioni dei vari talenti presenti nella linea mediana del club, che interessa molto a Pinto e Mourinho. I due, infatti, da tempo seguono Lucas Paqueta e Houssem Aouar. Il secondo in particolare, poi, piace al tecnico portoghese, con il gm che ha trattato a lungo con il Lione per prenderlo.