Calciomercato Roma, incontro per Wijnaldum: agente in città

Pinto ha incontrato l’entourage del giocatore a Roma per trovare un accordo per rendere possibile il trasferimento in questo calciomercato

Per Tiago Pinto non ci sono vacanze estive. Il general manager in queste calde settimane di luglio sta lavorando duramente per dare a Mourinho la squadra che chiede. Lo Special One, infatti, vuole ancora due innesti per migliorare la rosa. Si tratta di un difensore centrale e di un centrocampista centrale da affiancare a Matic. Il trentatreenne serbo, infatti, non garantisce la rapidità che Mou vorrebbe e per questo ha intenzione di affiancargli Georginio Wijnaldum.

L’olandese sta mandando in fiamme una piazza già infuocata dopo l’arrivo di Paulo Dybala. Sull’onda dell’entusiasmo per l’argentino, infatti, tutti stanno aspettando di vedere un nuovo colpo di calciomercato molto importante. E Wijnaldum è il profilo giusto, sia per l’allenatore che per i tifosi che sperano di assistere a uno squadrone in grado di bissare e superare i successi raggiunti lo scorso anno. La trattativa per l’olandese, però, non sembra facile. Anche se il calciatore è intenzionato a giocare con la Roma nei prossimi anni, con il Paris Saint-Germain non c’è ancora l’accordo.

La Roma vorrebbe prendere Wijnaldum in prestito con un diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Queste, però, il Psg vorrebbe che fossero facili da raggiungere, ma Tiago Pinto vuole tutelarsi. Infine, a tenere banco è anche l’ingaggio del giocatore che percepisce 9 milioni, I giallorossi vorrebbero pagarne massimo la metà, ma anche i francesi vorrebbero poter sborsare di meno.

Calciomercato Roma, agente di Wijnaldum a Trigoria

Secondo quanto riporta Il Tempo, poi, la trattativa sta andando avanti e ieri a Trigoria Ponto ha incontrato l’agente di Wijnaldum. I due si sono incontrati nel centro sportivo Fulvio Bernardini per discutere del passaggio di Georginio in giallorosso. L’olandese ha tutta la voglia di questo mondo di giocare per José Mourinho. Se l’affare non dovesse sbloccarsi a breve, la Roma potrebbe cercare di convincerlo quando arà in Isreaele per l’amichevole con Tottenham, quando il Psg sarà in Terra Santa per sfidare il Nantes in Supercoppa.