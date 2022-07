Calciomercato Roma, stallo totale: Pinto ha il piano B

Calciomercato Roma, non si sblocca lo stallo in Serie A. Tiago Pinto è pronto da subito ad attuare un nuovo piano col cambio di strategia

Quest’oggi la Roma celebra il Dybala Day, poche ore fa la “Joya” ha svolto la sua prima conferenza stampa da calciatore giallorosso. Il debutto mediatico farà da apripista all’evento popolare di questa sera. La Roma ha deciso di sorprendere ancora una volta i propri tifosi e stasera presenterà al pubblico l’attaccante argentino, al Palazzo della Civiltà dell’Eur. Mentre Tiago Pinto continua a lavorare con dinamismo in entrata, sempre caldo il fronte Wijnaldum, per quel che riguarda il fronte delle uscite c’è da riportare uno stallo totale.

Il general manager della Roma anche in questa sessione estiva è uno dei profili più dinamici della Serie A. Pinto ha messo a segno quattro colpi in entrata, uno per reparto e ben tre a parametro zero. L’ultimo dei quali porta il nome di Paulo Dybala, un vero e proprio colpaccio offensivo, di quelli che spostano gli equilibri. Quest’oggi è il giorno delle celebrazioni, con la presentazione prima mediatica e poi pubblica della Joya. Ma il calciomercato estivo va avanti senza soste, ed il general manager deve registrare uno stallo prolungato sul dronte delle cessioni in Serie A.

Calciomercato Roma, stallo totale per Villar: Pinto ha il piano B

Quando tutto sembrava definito con il Monza di Berlusconi, la decisiva fumata bianca per il passaggio di Gonzalo Villar in Lombardia non è arrivata. Le due società non hanno trovato l’accordo finale, sia sui bonus che sulla formula del riscatto. La Roma sta spingendo per una firma che porti alla cessione a titolo definitivo, quindi in caso di prestito l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Soluzione che sembra non andare a genio alla squadra neo-promossa, per questo la trattativa è in completo stand-by. A sottolinearlo è stato il portale Forzamonza.it, che apre alla possibilità di trasferimento in Spagna per il centrocampista ex Elche. Pinto insomma ha già pronto il piano di riserva, con Villar che può tornare immediatamente in Liga dopo un non felicissimo prestito al Getafe.