Calciomercato Roma, Paulo Dybala alla sua prima conferenza stampa parla anche del futuro di Zaniolo. Ecco l’annuncio della Joya.

E’ ufficialmente iniziato il Dybala Day in casa Roma. Pochi minuti fa si è chiusa la prima conferenza stampa della Joya da calciatore giallorosso. Dopo il debutto mediatico da attaccante della Roma, l’ex Juventus è atteso dal bagno di folla di questa sera, in programma all’Eur. Poco prima di chiudere l’evento in diretta da Trigoria con la stampa, la punta argentina è stata solleticata in merito al futuro di Nicolò Zaniolo. Ecco l’annuncio della Joya sul futuro del numero 22 della Roma.

Oggi è il giorno in cui i tifosi della Roma celebrano la “Joya”. La piazza giallorossa è in fibrillazione da diversi giorni, l’ingaggio a parametro zero della punta ex Juventus ha sollevato ulteriormente l’entusiasmo già divampato dopo la vittoria della Conference League. Pochi minuti fa si è chiusa la prima parte della giornata dedicata alla presentazione di Paulo Dybala, quella della prima conferenza stampa dal “Fulvio Bernardini” di Trigoria.

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: Dybala dice tutto

Tra le tante domande che hanno caratterizzato la prima uscita con la stampa di Dybala non è mancata quella legata a Nicolò Zaniolo. All’attaccante argentino è stato chiesto cosa pensasse del nuovo compagno di squadra, finito spesso sul banco dei possibili partenti in questo calciomercato estivo. La Joya ha così commentato le vicende legate al fantasista offensivo ex Inter: “Tutti conosciamo Zaniolo, le sue caratteristiche e quello che può dare, ho avuto modo di parlare con lui. La scelta è sua. Tutti vogliamo i giocatori più forti, ma non posso intromettermi nel suo futuro. Ci deve pensare lui”.

Dybala non chiarisce quale sia il futuro immediato del numero 22 giallorosso, ma sottolinea il fatto di aver già parlato in confidenza con lui. Ovviamente i tifosi della Roma sognano di vederli insieme, in compagnia di un bomber famelico come Tammy Abraham. I presupposti per divertirsi lì davanti ci sono davvero tutti, vedremo cosa riserverà il calciomercato.