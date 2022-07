Calciomercato Roma, nuova cessione ufficiale definita con il Milan. La squadra giallorossa lo ha comunicato da poco sui social

La Roma è in viaggio in Israele, questa sera l’affascinante amichevole contro il Tottenham. Aggregato alla squadra anche Tiago Pinto, che lavora al colpo Wijnaldum e non solo in casa giallorossa. Mentre si seguono diverse piste in entrata, dopo il colpaccio Paulo Dybala messo a segno nei giorni scorsi, si sblocca anche il fronte delle cessioni in casa Roma. La società giallorossa ha da poco ufficializzato l’addio a titolo definitivo destinazione Milan, ecco i dettagli dell’operazione.

Sono giornate roventi sul fronte del calciomercato estivo in casa Roma. Sempre più calda in entrata la pista che porta a Gini Wijnaldum, vero e proprio colpaccio per il centrocampo di Josè Mourinho. In attacco, dopo la “Joya” Dybala, si fa sempre più concreta la pista che porta allo svincolato Andrea Belotti, pista dove non manca però la concorrenza. In attesa di capire il destino di tanti esuberi della prima squadra, il calciomercato in uscita si sblocca sul fronte dei calciatori più giovani in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, cessione ufficiale: firma col Milan

Il vivaio giallorosso è da tempo un serbatoio di talenti per il calcio italiano. La Roma Primavera, che da quest’anno non avrà più in panchina Alberto De Rossi, saluta un calciatore che ha fatto 9 anni di trafile tra le fila giallorosse in quel di Trigoria. Attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale la Roma ha annunciato la cessione al Milan del terzino destro classe 2004 Leonardo D’Alessio: “Leonardo D’Alessio ceduto a titolo definitivo al Milan. In bocca al lupo per il futuro!”