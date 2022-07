Calciomercato Roma, la concorrenza continua ad aumentare per Tiago Pinto. Nuova pista estera sul colpo a zero, contatti avviati

La Roma è volata in Israele, dove stasera disputerà la suggestiva amichevole contro il Tottenham di Antonio Conte. In attesa della gara più difficile ed affascinante di questa preparazione estiva, tanti interesse vengono catalizzati dal calciomercato estivo. Fari puntati sull’operato di Tiago Pinto, ancora una volta molto dinamico sia in entrata che in uscita in casa giallorossa. Il general manager della Roma non vuole fermarsi al colpaccio che porta il nome di Paulo Dybala, infatti tanti indizi portano ad una nuova possibilità a parametro zero per il settore offensivo. Ma la concorrenza non manca e continua ad aumentare: nuovo inserimento e contatti avviati.

Sono giornate si lavoro intenso per Tiago Pinto, volato insieme alla squadra alla volta di Tel Aviv. Il general manager giallorosso sta lavorando per l’affondo finale riguardo Gini Wijnaldum, previsto a stretto giro di posta un incontro con Campos dirigente del PSG. I tifosi giallorossi sono ansiosi di vedere la Roma in campo stasera contro il Tottenham, tanto interesse ruota intorno a Paulo Dybala, il più recenti dei colpacci messi a segno da Tiago Pinto col supporto della famiglia Friedkin. La “Joya” rappresenta il terzo colpo a parametro zero dei quattro nuovi acquisti della Roma, ed il portoghese ex Benfica sembra averci preso gusto.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza: contatti avviati

Il nome più caldo in entrata è quello del Gallo, Andrea Belotti. L’attaccante si è separato, dopo la scadenza del contratto, dal Torino ed è tuttora senza squadra. Mancano appena due settimane al via della nuova Serie A e sono giorni caldissimi circa il futuro dell’ex numero 9 e capitano granata. La Roma lo ha messo nel mirino, qualora Pinto riuscisse a trovare una destinazione per Eldor Shomurodov. L’ex Palermo avrebbe già dato il via libera al trasferimento, ma la concorrenza continua ad aumentare per Pinto. Sulle sue tracce sono state segnalata la Lazio di Sarri ed il Valencia di Gattuso ma non finisce qui. Secondo quanto riferito dal sito turco, Sporx.com, il Fenerbahce avrebbe avviato i contatti per convincere il Gallo a sposare la causa turca.