Calciomercato Roma, nuovo intreccio a sorpresa in Spagna. Mourinho pronto a salvare il Barcellona: assist da 25 milioni di euro

Questa sera la Roma affronterà la più suggestiva delle amichevoli pre-stagionali, contro il Tottenham di Antonio Conte. I tifosi giallorossi sono ansiosi di vedere l’impatto di Paulo Dybala nel settore offensivo della squadra allenata da Josè Mourinho. L’ingaggio del talento argentino ha alzato prepotentemente l’asticella del valore tecnico dell’attacco della Roma. Mentre si tenta l’affondo finale per il colpo Wijnaldum a centrocampo, dalla Spagna rimbalza una pista suggestiva in casa giallorossa. In Liga sono sicuri: Josè Mourinho può salvare le finanze del Barcellona con l’assist da 25 milioni di euro.

Spunta una nuova pista suggestiva dalla Liga, a sorpresa Mou potrebbe fornire un assist al bacio al Barcellona. La squadra giallorossa è atterrata nei giorni scorsi in Israele, dove stasera affronterà il Tottenham. Non mancano intrecci di mercato con la squadra allenata da Antonio Conte. Mentre c’è attesa per la fumata bianca del colpo Wijnaldum a centrocampo dalla Spagna rimbalza una nuova pista per l’attacco giallorosso. Josè Mourinho sarebbe pronto ad un assist decisivo per le finanze del Barcellona, ed in Spagna non hanno dubbi: servono 25 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Mou salva il Barcellona: 25 milioni sul piatto

Nonostante i rapporti non idilliaci tra lo Special One ed il club catalano, inaspritisi dopo la mancata partecipazione della Roma al trofeo Gamper, il calciomercato estivo potrebbe riavvicinare le parti. Secondo quanto raccontato in patria dal quotidiano ElNacional, la Roma potrebbe tentare l’assalto a Memphis Depay. L’attaccante olandese è finito ancora più indietro nelle gerarchie offensive di Xavi, dopo un anno non indimenticabile. Gli arrivi di Rapinha e Lewandowski lo mettono ancora più ai margini della rosa, ed il club blaugrana ha urgenza di vendere. L’olandese non ha alcuna fretta invece di lasciare la Liga ma, secondo il quotidiano catalano, Mourinho potrebbe fargli cambiare idea: il club si siederebbe al tavolo della trattativa davanti ad un’ offerta da 25 milioni di euro.