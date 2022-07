Calciomercato, non c’è solo la Roma: la richiesta del giocatore

Calciomercato Roma, svolta sempre più vicina per l’ennesimo grande colpo targato Pinto. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

In questi minuti stanno arrivando numerosi aggiornamenti legati a quello che potrebbe essere il secondo capolavoro della dirigenza giallorossa di queste settimane. Dopo gli approdi funzionali e importanti del mese di giugno, nelle settimane di luglio abbiamo assistito al diffondersi di voci, ricostruzioni e concretizzazioni a dir poco nobili.

In seguito all’arrivo di Dybala, seguito, sognato e alla fine davvero giunto alla corte di Mourinho, hanno preso sempre più piede le quote legate al possibile ingaggio di Wijnaldum, nei piani di José rappresentante il profilo ideale per rinforzare un centrocampo che può contare dallo scorso giugno su un giocatore di esperienza e spessore quale Matic ma al quale mancano ancora alcune qualità e caratteristiche che sembrerebbero essere invece presenti proprio nel bagagliaio dell’olandese ex Liverpool.

Calciomercato Roma, aumentano le quotazioni di Belotti

Della situazione di Wijnaldum vi abbiamo da poco detto e, in attesa di aggiornamenti su tal fronte, proponiamo di seguito le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it legate a quello che potrebbe essere uno degli ultimi approdi di questo trimestre estivo, durante il quale Pinto aveva il compito di rinforzare la squadra con ingaggi funzionali ma possibilmente approdanti alle condizioni giuste.

Dopo Matic, Svilar, Celik e Dybala, a rispondere a tale identikit è anche Andrea Belotti, svincolato di lusso ancora senza squadra. Della sua posizione e della possibilità di vederlo approdare in giallorosso vi abbiamo parlato in questi giorni, soprattutto dopo il rinvigorirsi degli interessi del Bologna per Shomurodov di cui raccontatovi in esclusiva quarantotto ore fa. Secondo la su citata fonte, in particolar modo, il Gallo ha ricevuto manifestazioni di interesse unicamente da Villarreal e Valencia ma la trattativa con la Roma potrebbe adesso entrare nel vivo, sulla base di una richiesta iniziale di circa 3.5 milioni di euro a stagione da parte del giocatore.