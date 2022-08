Calciomercato Roma, la concorrenza è in aumento e mette paura. In corsa anche il Siviglia del grande ex Monchi, rischio ribaltone

Spunta anche Ramon Monchi sull’obiettivo numero uno di Josè Mourinho. La concorrenza aumenta e mette paura, si rischia il dietrofront totale in casa giallorossa. Le priorità di Tiago Pinto, dopo il colpaccio Dybala, portano a guardare nuovamente al settore offensivo ed al centrocampo della Roma. Ma non sono gli unici settori che possono conoscere un nuovo restyling, l’attenzione si mantiene alta anche su un obiettivo difensivo fissato dalla coppia portoghese Mourinho-Pinto. Nei giorni scorsi si era palesato l’interesse del Milan, ora un nuovo campanello d’allarme risuona dalla Liga.

Doppia pista caldissima in entrata in casa Roma, da un lato Gini Wijnaldum a centrocampo dall’altro il Gallo Belotti in attacco. Tiago Pinto sta definendo gli ultimi dettagli per il doppio innesto, la missione è quella di alzare il livello della rosa a disposizione di Josè Mourinho in tutti i reparti. Finora il gm giallorosso ha messo a segno quattro colpi in entrata: un portiere, un terzino destro, un mediano ed il colpaccio Dybala in attacco. In attesa dei prossimi due innesti c’è da riportare un aggiornamento fondamentale circa un altro obiettivo del mercato giallorosso, stavolta nel settore arretrato.

Calciomercato Roma, Monchi guastafeste: 50 milioni per il sorpasso

Per rinforzare la difesa giallorossa si è fatta viva la pista che porta a guardare ad Eric Bailly, in casa Manchester United. Il centrale ivoriano sarebbe uno degli obiettivi principali per alzare il livello anche della difesa centrale della Roma, in linea con quanto sta avvenendo negli altri reparti. La squadra inglese non porrebbe alcun veto alla sua cessione e si parla di un esborso economico di 15 milioni fissati dai Red Devils per il suo cartellino. Josè Mourinho, che lo volle con decisione nella sua avventura al Manchester United, non è però in corsa solitaria. Nei giorni scorsi si era fatto vivo l’interesse del Milan, ora, come scritto dal portale spagnolo As, spunta anche il Siviglia di Monchi. La società andalusa ha ceduto Koundè al Barcellona, incassando oltre 50 milioni di euro. E Monchi ha messo proprio Bailly nel mirino, possibile ribaltone immediato.