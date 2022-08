7Calciomercato Roma, nuovo ribaltone alle porte per Tiago Pinto. Il Milan molla la pista e l’affare in casa rossonera è praticamente saltato.

Sono giornate decisive per quel che riguarda il calciomercato estivo, in casa Roma e non solo. Tra poco più di dieci giorni la nuova Serie A prenderà ufficialmente il via, con la Roma attesa al debutto sul campo della Salernitana. Non mancano intrecci di mercato nel campionato italiano per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso sta cercando di limare i dettagli per un nuovo doppio colpo in entrata, mentre il Milan sembra pronto ad abbandonare definitivamente la pista in difesa.

Voltafaccia Milan e pista decisamente raffreddata in casa rossonera. In queste ore si divampa il calciomercato estivo in Serie A, mentre mancano meno di due settimane allo start ufficiale della stagione 2022/23. Sarà un campionato anomalo, che vedrà una sosta di circa due mesi a cavallo dell’inverno per disputare i Mondiali in Qatar. Sarà ancora più importante di sempre partire col piede giusto, tutte le squadre big italiane sono avvisate. E per partire bene sarà fondamentale anche operare con lucidità sul fronte del calciomercato estivo, in entrata possono cambiare tante cose per Pinto dopo la mossa del Milan.

Calciomercato Roma, voltafaccia Milan: affare saltato

Siamo ai dettagli per un nuovo doppio colpo in casa Roma. Salvo clamorosi colpi di scena Gini Wijnaldum ed Andrea Belotti saranno prossimi calciatori della Roma di Josè Mourinho. Una volta completata la doppia operazione, che alzerebbe ulteriormente l’asticella del valore tecnico della rosa, Pinto potrà dedicarsi anche alla difesa. Mentre sembra sfumare la suggestione Bailly, si può riaprire con decisione una pista in casa Tottenham. Parliamo di Tanganga, difensore scoperto da Mourinho proprio ai tempi dell’avventura a Londra. Ora Antonio Conte avrebbe deciso di metterlo alla porta e, secondo quanto raccontato da Sport Mediaset, la concorrenza del Milan non sarà più un problema. La squadra rossonera non ha intenzione di intavolare una trattativa con gli Spurs, Pinto può cercare l’affondo finale.