Calciomercato Roma, doppio intreccio a centrocampo per Tiago Pinto. L’effetto domino può essere immediato: decisivo Antonio Conte.

Il tecnico del Tottenham, sconfitto di misura da Josè Mourinho in amichevole, può incidere a sorpresa sul calciomercato della Roma. Sono giornate intense per Tiago Pinto, deciso a piazzare un doppio colpo dopo la firma a zero di Paulo Dybala. Sempre in attacco il general manager ha in pugno Andrea Belotti, mentre si attende la fumata bianca definitiva con il PSG per l’operazione Gini Wijnaldum. Ma le attenzioni del dirigente portoghese si mantengono alte anche sul fronte delle cessioni, in tal senso il tecnico degli Spurs può essere decisivo.

Finora Tiago Pinto ha messo a segno quattro colpi in entrata in casa giallorossa. Un terzino destro, un portiere di riserva, il mediano a lungo cercato ed infine il colpaccio offensivo che porta il nome di Dybala. Ora le attenzioni e gli sforzi del general manager sono rivolti ad un doppio innesto, di cui si aspetta da giorni la svolta finale. L’0landese Wijnaldum dal PSG a centrocampo ed il Gallo, Andrea Belotti, in attacco. Sono queste due le piste più roventi in entrata, mentre Pinto lavora alacremente anche sul fronte delle cessioni. E proprio a centrocampo spunta un doppio intreccio in uscita con Antonio Conte decisivo nelle prossime mosse del general manager della Roma.

Calciomercato Roma, doppio intreccio a centrocampo: Conte decisivo

Secondo quanto riferito da Sky Sports in casa Tottenham si cerca una destinazione per Tanguy Ndombele. Il centrocampista classe 1996 è reduce da sei mesi in prestito al Lione e non rientra nei piani di Antonio Conte. Il tecnico salentino lo avrebbe messo alla porta e, secondo quanto riferito dal media sportivo c’è un testa a testa per assicurarsi il suo cartellino. Da un lato spunta il Marsiglia, con il neo-allenatore Igor Tudor, dall’altro lato i turchi del Galatasaray. Entrambe le squadre erano state segnalate anche su due esuberi in casa Roma, parliamo di Jordan Veretout lato Marsiglia e Amadou Diawara per quanto riguarda la squadra giallorossa di Istanbul. Le prossime mosse di Tiago Pinto potrebbero dipendere proprio dal futuro immediato di Ndombele, ironia della sorte accostato anche alla Roma diversi mesi fa.