Calciomercato Roma, sono giornate intense sul fronte delle entrate e delle uscite per Tiago Pinto. Niente futuro in Serie A: tripletta in patria

Riflettori accesi sull’operato di Tiago Pinto, general manager della Roma e responsabile massimo del calciomercato giallorosso. Il portoghese sta lavorando senza sosta per regalare altri colpi di livello al connazionale in panchina, Josè Mourinho. Dopo il colpaccio Paulo Dybala si attende la fumata bianca decisiva per l’ingaggio di Gini Wijnaldum, centrocampista ai margini del progetto del PSG. Ma il lavoro del dirigente ex Benfica è intenso anche sul fronte delle cessioni, con un nuovo scenario da registrare per Tiago Pinto.

Anche in questa sessione di calciomercato estivo la figura di Tiago Pinto sta emergendo in Serie A. Il colpo Dybala a parametro zero ha acceso le attenzioni intorno all’operato del general manager della Roma. Ora il portoghese è arrivato alla stretta finale per un doppio colpo in entrata e sono ore caldissime in casa giallorossa. Da un lato si attende il via libera per la cessione di Eldor Shomurodov, che farebbe spazio ad un nuovo colpaccio a zero in attacco: Andrea Belotti. Mentre a centrocampo continua ad andare avanti il tormentone Wijnaldum, l’ex Liverpool sembra sempre più vicino al passaggio in maglia giallorossa.

Calciomercato Roma, destinazione Ligue 1: Milan e Juve fuori dai giochi

In parallelo al fronte delle entrate si accende anche il calciomercato in uscita in casa giallorossa. Il sempre più vicino arrivo di Gini Wijnaldum toglierebbe ancora più spazio a Jordan Veretout. Il centrocampista francese, ex Fiorentina, è finito indietro nelle gerarchie di Josè Mourinho e l’arrivo dell’olandese ex Liverpool potrebbe facilitare il suo addio. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport però non ci sarebbe nessun affondo dalla Serie A in vista. Si era parlato di un interesse della Juventus e del Milan nei suoi confronti, secondo il quotidiano sportivo però nessuna delle due società ha intenzione di presentare offerte. Spunta invece la tripla opzione in Ligue 1: ancora il Marsiglia sulle sue tracce ma non solo, anche il Nizza ed il Monaco potrebbero bussare a stretto giro di posta alla porta di Tiago Pinto.