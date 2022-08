Calciomercato Roma, l’obbligo che libera il “Gallo”: la spunta Pinto

Calciomercato Roma, doppio stallo in Serie A per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso ha pronta la soluzione in uscita

Si infiamma il calciomercato estivo in casa giallorossa, pronto il doppio innesto dopo il colpaccio Dybala. Tiago Pinto non smette di stupire, anche in questa sessione estiva il general manager della Roma si conferma come uno dei profili più dinamici della Serie A. Sembra tutto fatto per un doppio colpo in entrata che accende le fantasie dei tifosi giallorossi, già galvanizzati dalla vittoria della Conference League la scorsa stagione. Gli arrivi di Gini Wijnaldum ed Andrea Belotti sembrano imminenti, mentre in uscita cambia lo scenario per Pinto nel campionato italiano.

Sono giornate decisive in casa Roma in ottica calciomercato estivo. Il 14 agosto, sul campo della Salernitana, i giallorossi inizieranno ufficialmente la nuova stagione. E Tiago Pinto sta lavorando freneticamente nella campagna estiva di acquisti e cessioni, sono ore decisive per un doppio innesto imminente. Dopo aver regalato il colpaccio Dybala a Josè Mourinho, il general manager ha trovato l’accordo col PSG per l’arrivo di Gini Wijnaldum. Mentre in attacco è stato definito l’accordo totale per l’arrivo a parametro zero di Andrea Belotti.

Calciomercato Roma, doppio stallo in Serie A: Pinto cala il jolly

Per l’arrivo del Gallo a Trigoria si attende una cessione nel settore offensivo. Tutti gli indizi portavano ad immaginare un intreccio con Eldor Shomurodov, che ha una doppia richiesta in Serie A. Torino e Bologna sarebbero sulle tracce dell’attaccante uzbeko ed avrebbero già intavolato la trattativa con Tiago Pinto. Trattativa in salita, secondo quanto scrive Francesco Balzani, nessuno dei due club sembra voler ragionare sulla base di un obbligo di riscatto. Tiago Pinto in questa fase di mercato invece sembra irremovibile, le cessioni si fanno a titolo definitivo o con l’inserimento dell’obbligo di acquisto. Soluzione che sembra esser stata accettata dal Celta Vigo, ad un passo dall’ingaggio di Carles Perez. L’ala iberica potrebbe partire già domani verso la Liga e questo consentirebbe a Pinto di firmare immediatamente con Belotti, la svolta arriva dalla Liga per l’approdo del Gallo.