Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL: assalto in Serie A

Pinto sta cercando di mettere le mani sul talento che gioca in Italia in questa finestra di calciomercato per migliorare ancora la Roma

Tiago Pinto in quest’ultimo mese di calciomercato si è scatenato con diversi colpi molto importanti. L’ultimo in ordine cronologico, a cui manca solo l’ufficialità, è quello di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese classe 1990. L’ex Liverpool era in uscita dal Paris Saint-Germain dopo aver deluso le aspettative di tutti la scorsa stagione. Visto che il tecnico Galtier non aveva nessuna intenzione di utilizzarlo, la Roma è piombata su di lui per portarlo nella Capitale. Fondamentale anche l’intervento di Dan Friedkin che ha portato il giocatore a Roma fisicamente. Oggi pomeriggio, infatti, i due sono partiti con il volo privato del presidente della Roma che è atterrato a Ciampino intorno alle 18.00.

Il centrocampo potrebbe stare a posto così, ma Tiago Pinto ha intenzione di regalare a Mourinho la miglior rosa disponibile sul mercato. Per questo motivo ha deciso di puntare forte su un talento della Serie A che negli ultimi anni si è messo in mostra. In cima alla lista degli acquisti dell’allenatore della Roma ci sono un attaccante e un difensore centrale. Per il primo il nome più caldo è quello di Andrea Belotti, mentre per il secondo si sta parlando con molta insistenza di Eric Bailly, che lo Special One conosce bene. Concludere buoni affari, per, piace a tutti e per questo motivo nella Capitale potrebbe approdare anche un terzo colpo per puntellare la rosa.

Calciomercato Roma, linea diretta col Bologna: colloqui per Schouten

Come aveva anticipato Asromalive.it, la Roma è interessata al centrocampista centrale del Bologna Jerdy Schouten. Questa notizia è stata confermata da Flavio Tassotti, che oggi ha riportato come Tiago Pinto abbia ripreso i contatti con i felsinei per parlare del classe 1997. L’olandese piace alla Roma e nell’ultima stagione si è messo in mostra con buone prestazioni. Su di lui, però, c’è da riportare l’interesse del Torino che ha presentato un’offerta da 8 milioni per strapparlo ai giallorossi.